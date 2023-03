Juventus, l’indiscrezione fa tremare i napoletani: cosa spunta fuori

L’indiscrezione che lega Juventus e Napoli agita la tifoseria: ecco cosa è emerso durante una diretta di TVPlay.

Gli azzurri devono fare i conti con una voce che scuote l’ambiente: ecco perché sono coinvolti anche i bianconeri.

C’è un clima di grande entusiasmo in casa Napoli: oltre all’ottimo cammino in campionato, infatti, è arrivata anche la storica prima qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Gli azzurri, dopo aver eliminato l’Eintracht con un netto 5-0 complessivo, affronteranno il Milan nel prossimo turno: la vincente sfiderà una fra Inter e Benfica.

Oltre alle sensazioni positive, però, c’è qualcosa che agita la piazza: ecco l’indiscrezione tornata attuale durante una diretta di TVPlay che coinvolge la Juventus.

Napoli, fantasma Juve: l’indiscrezione agita i tifosi

Il Napoli sta vivendo un’annata trionfale: lo scudetto è ormai ad un passo e il raggiungimento dei quarti di Champions è un traguardo storico per il club. La tifoseria sogna in grande e spera di arrivare in finale in Europa: il sorteggio è stato positivo considerando che tutte le favorite per la vittoria finale sono dal lato opposto del tabellone, ma è anche vero che Milan, Inter e Benfica sono avversarie temibili.

Oltre al grande entusiasmo e all’euforia, però, c’è anche dell’incertezza sul futuro. Sebbene il presidente De Laurentiis abbia dichiarato di poter trattenere i big senza troppe difficoltà, è inevitabile che le grandi d’Europa abbiano messo gli occhi sui gioielli azzurri. Il discorso, però, non si limita solo ai giocatori o a Spalletti, ma si allarga anche alla dirigenza: tornano attuali, infatti, le voci sul DS Giuntoli.

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, parlando della Juventus ai microfoni di TVPlay, ha affermato: “Il prossimo direttore sportivo deve essere in grado di lavorare come ha fatto Giuntoli a Napoli o come Massara al Milan. Il profilo del direttore sportivo potrebbe essere questo”.

Come ben noto, l’attuale direttore del Napoli è stato accostato più volte ai bianconeri in passato, così come è accaduto per Massara. La tifoseria napoletana teme che da Torino possano arrivare proposte allettanti per Giuntoli, uno dei protagonisti della crescita della squadra.

Ad ogni modo, il dirigente ha recentemente dichiarato di trovarsi bene in azzurro e, di conseguenza, risulta difficile immaginare un addio al termine della stagione. Questo, ovviamente, non esclude il fatto che la Juve possa tentare un assalto per ingaggiarlo.

Cherubini in bilico? Futuro in discussione

In seguito alle dimissioni del CDA della Juventus, è rimasto solo Federico Cherubini come membro della precedente gestione. Il direttore sportivo, però, non sarebbe sicuro della conferma in vista della prossima stagione e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe voluto rassegnare anche lui le dimissioni mesi fa. Come spesso accaduto in vari precedenti, il DS potrebbe dire addio per far spazio ad un nuovo corso.

L’arrivo di un nuovo direttore sportivo, però, non preclude la permanenza a Torino del dirigente. Secondo alcune voci, infatti, la società potrebbe anche pensare di affiancare due figure simili dividendo i compiti. Ad ogni modo, nessuno si è ancora espresso sul futuro di Cherubini alla Juventus: i prossimi mesi porteranno più chiarezza al riguardo.