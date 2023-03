“Presidè, questa pizza è per te”: la ‘particolare’ preparazione di Ciro Oliva

Il famoso pizzaiolo Ciro Oliva ha voluto dedicare una pizza speciale al presidente del Napoli Aurelio De Laurentis: la preparazione è “particolare”.

Il Napoli sta letteralmente volando in questa stagione e, oltre che dei giocatori in campo, il merito anche della società azzurra che in estate ha costruito una squadra competitiva.

Non era assolutamente scontato vedere un Napoli così inarrestabile visto il peso dei giocatori che avevano deciso di lasciare in club nell’ultima sessione estiva di mercato e c’era molto malcontento, ma De Laurentiis ha tirato dritto per la sua strada, avendo ragione. Il patron romano è tornato tra le grazie dei tifosi e nelle ultime ore è arrivata una dedica speciale da parte del famoso pizzaiolo Ciro Oliva che gli ha preparato una pizza molto speciale, stupendo tutti durante la preparazione.

Dedica culinaria per De Laurentiis: pizza speciale per il presidente azzurro

In estate, soprattutto dopo gli addii di giocatori come Koulibaly, Ospina, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz, in pochi avrebbero scommesso su un Napoli in lotta per lo scudetto, ma ancora non avevano fatto i conti con De Laurentiis. Il presidente azzurro promise che avrebbe fatto di tutto per provare a portare a Napoli lo scudetto e la promessa la sta mantenendo alla grande. Assieme a Giuntoli, il patron romano ha dato a Spalletti una rosa competitiva pur non spendendo molto ed il Napoli sta ottenendo risultati incredibili in Italia e in Europa. De Laurentiis ha fatto rimangiare le critiche piovute in estate dai suoi detrattori, tornando nelle grazie dei tifosi che ora lo esaltano. E per il presidente azzurro è arriva una dedica culinaria da parte del famoso pizzaiolo Ciro Oliva.

Il noto pizzaiolo, proprietario dell’altrettanto nota pizzeria Concettina ai Tre Santi sita nel Rione Sanità, ha preparato una pizza speciale per De Laurentiis ed ha stupito tutti per il modo in cui è avvenuta questa preparazione, immortalando tutto in un video. Oliva, infatti, ha deciso di prepararla non nella sua pizzeria, ma in strada dove ha allestito un piccolo banchetto. Per il patron romano, Oliva ha preparato un calzone ripieno solo con ricotta ed un pizzico di pepe, dopodiché alla camera lo ha dedicato al presidente azzurro, incitando poi la squadra a continuare su questa strada.

De Laurentiis critica UEFA e FIFA: il patron romano non ci sta

L’intenzione di De Laurentiis è quella di avviare un ciclo vincente alla guida del Napoli non solo in Italia, ma anche in Europa dove quest’anno le cose stanno andando alla grande. Il patron romano, però, sa quanto sia difficile attualmente competere nel calcio europeo in maniera importante ogni anno e nel corso della conferenza stampa in prefettura dopo gli scontri avvenuti tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht, ha criticato i due massimi organi calcistici, ovvero l’UEFA e la FIFA che, a suo dire, sono la causa di ciò.

Il presidente del Napoli ha chiesto alla presidente dell’Unione Europea Ursula von de Leyen di interessarsi al calcio e di toglierlo dalle mani di chi si trova da tempo in una posizione dominante. De Laurentiis ha aggiunto di voler eliminare il monopolio creato da FIFA e UEFA poiché hanno gestito male ed in modo antidemocratico il potere che hanno acquisito sul mondo del calcio. Per il presidente azzurro tutti hanno diritto a competere, a investire e a primeggiare, facendo capire che se si continua su questa non potrà mai essere così non solo nel mondo del calcio, ma nel mondo dello sport in generale.