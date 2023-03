Napoli, l’avevate notato? Il ‘dettaglio’ riguarda Kvaratskhelia, un ‘cambiamento’ incredibile

Il “cambiamento” incredibile di Kvicha Kvaratskhelia: ecco il “dettaglio” che nessuno aveva notato.

La grande stagione che sta disputando Kvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli non sta passando inosservata ed i club europei lo stanno seguendo con interesse.

Il Napoli, tuttavia, non ha affatto intenzione di cedere il giocatore che ha grandi margini di miglioramento ed i tifosi sperano di vederlo a lungo all’ombra del Vesuvio. Fin dal suo arrivo, Kvaratskhelia è stato davvero devastante e Luciano Spalletti non può non essere estasiato di poter allenare un talento simile. In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico toscano si è soffermato proprio su Kvaratskhelia, rivelando un dettaglio fisico sul georgiano che a molti è sfuggito.

Il cambiamento fisico di Kvaratskhelia: il dettaglio non sfugge a Spalletti

Domani alle ore 15 il Napoli sarà di scena allo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare il Torino nella partita valevole per la ventisettesima giornata. Gli azzurri, dopo aver staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, vogliono chiudere questo tour de force al meglio con un nuovo successo, mentre i granata vanno a caccia di punti importanti per continuare a sognare l’Europa. Luciano Spalletti ha presentato la partita di domani in conferenza stampa prima della partenza per Torino, toccando vari temi e soffermandosi in particolar modo su Kvaratskhelia. Il tecnico toscano ha infatti notato un cambiamento fisico importante nell’esterno d’attacco georgiano, sottolineando un dettaglio che non gli è sfuggito.

Spalletti ha dichiarato come, dopo aver segnato contro l’Atalanta, Kvaratskhelia avesse una vena sul collo, cosa che ogni tanto un giocatore deve avere poiché, a detta dell’allenatore azzurro, ci sono dei momenti in cui devi dimostrare in campo di non essere troppo buono e bravo. Il tecnico toscano ha sottolineato come quando arrivò a Napoli Kvaratskhelia non avesse la vena sul collo, affermando come per questo motivo il giocatore georgiano ora gli piaccia molto di più. Un dettaglio che non è sfuggito all’occhio di un allenatore come Spalletti che può essere soddisfatto di come stia evolvendo Kvaratskhelia tanto dal punto di vista fisico quanto dal punto di vista mentale.

Spalletti non si fida del Torino: “Partita difficile, è un avversario complicato”

Prima della sosta per le nazionali, il Napoli è atteso dal duro scontro con il Torino ed in conferenza stampa Spalletti ha fatto capire chiaramente che ci sarà da battagliare per portare a casa i 3 punti. Il tecnico azzurro ha affermato di rispettare molto la squadra granata e si aspetta una sfida ostica: “Il Torino non cambierà atteggiamento, l’Eintracht ha cambiato in base al risultato dell’andata, ed era costretto, il Torino è sempre un avversario complicato, è asfissiante in tutto quello che fa, non solo in possesso dove vuole mantenere un livello altissimo di fatica ed è allenato a questo”.

Spalletti ha poi dichiarato di stimare molto il tecnico granata Ivan Juric sebbene ci abbia discusso svariate volte. Riguardo la formazione che scenderà in campo domani, l’allenatore azzurro ha fatto capire che potrebbe esserci qualche cambio, ma non cambierà l’idea di gioco della squadra, aggiungendo che farà le sue scelte in base alle condizioni dei suoi giocatori e alle caratteristiche che richiede la sfida di domani.