Amore alle stelle fra Totti e Noemi Bocchi: i due si sono già scambiati dei doni favolosi, ma lui si sta veramente superando per lei.

Totti e Noemi Bocchi si apprestano a passare il loro primo Natale insieme da coppia vera. Come ben noto, lui si è separato da Ilary Blasi nel corso dell’estate, con un annuncio che aveva scioccato l’Italia intera nel corso del mese di luglio. Ora è in corso l’istanza di divorzio, in un vero e proprio campo minato.

Infatti i rapporti tra i due ormai ex coniugi sono precipitati e pare proprio che entrambi comunichino a distanza e per conto di terzi. Ovvero dei rispettivi rappresentanti legali. Nel frattempo Totti e Noemi Bocchi sono andati a vivere insieme.

Il nido d’amore di Francesco Totti e di Noemi Bocchi è a Roma Nord, all’ultimo piano di un palazzo di recentissima costruzione. Dal loro attico c’è una vista magnifica, come proprio la bella Noemi ci ha fatto vedere nel corso degli scorsi giorni, dandoci anche una panoramica di come ha arredato gli interni.

Ed a Natale è lecito attendersi dei doni. Cosa avrà regalato Totti alla sua amata? Non si sa, ma in compenso sappiamo cosa le ha regalato fino ad oggi. Non è un segreto che i due abbiano festeggiato di recente il loro primo anno insieme, nonostante a fine 2021 lui fosse ancora ufficialmente legato alla Blasi. Difatti però il rapporto era già precipitato.

Totti e Noemi Bocchi, i regali che lui le ha fatto sono pazzeschi

Il primo regalo avuto da Totti per la Bocchi era stato uno sfavillante anello di diamanti a cinque carati. Lei lo ha esibito con orgoglio durante il viaggio che la coppia ha fatto a novembre ad Abu Dhabi per i Dubai Globe Soccer Awards, nel corso dei quali Totti aveva rappresentato il calcio italiano e fatto in contemporanea da ospite speciale.

Poi è arrivata un’automobile, che sarebbe stata donata all’ex capitano della Roma dal grosso costruttore del quale lui stesso è testimonial. E poi c’è un bel cucciolo, che non poteva di certo mancare.

Lui è un piccolo di bulldog chiamato Simba. Inoltre si sa che anche Noemi Bocchi ha regalato a Cristian Totti, il primogenito del suo amato e della Blasi, un altro cagnolino. Ed ora gli appassionati di gossip sono in attesa di sapere cos’altro verrà aggiunto alla lista e cosa scarteranno i due grandi protagonisti delle cronache rosa di questo periodo a Natale.