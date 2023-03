Ilary Blasi, la dedica della figlia Chanel lascia tutti senza parole

Che cosa ha pubblicato la ex moglie di Francesco Totti? Le parole di Chanel Totti comparse su Instagram nel corso delle scorse ore.

Ilary Blasi non manca di pubblicare dei contenuti che suscitano un certo interesse, in una giornata particolare come sa essere sempre l’8 marzo. La Festa della Donna è una delle festività che più dovrebbero essere dotate di un significato e di una importanza.

Il condizionale purtroppo è d’obbligo, perché invece in tante case, nel loro privato, ci sono milioni di donne giovani e meno giovani che non sanno cosa sia il rispetto che è loro dovuto. È facile scadere nella retorica, forse anche per Ilary Blasi. Ma non è così. La conduttrice televisiva di Mediaset ha reso nota quella che è una frase fatta di poche parole, ma che è densa, densissima di profondità e di emotività. Anche Ilary Blasi non manca di fare sentire la sua voce per le donne. Specialmente per certe donne. Per lei quello passato è stato un anno capace di portare dei grossi cambiamenti all’interno della sua vita. Come tutti sanno, Ilary Blasi si è lasciata con Francesco Totti. E non in modo amichevole, anzi, tutt’altro.

Ilary Blasi, la frase social che fa rumore all’8 marzo

La 41enne romana, che il 28 aprile spegnerà le 42 candeline, aveva conosciuto l’ex capitano della Roma ad inizio del 2002. Dopo un fidanzamento durato poco più di tre anni – in base a quanto è noto a tutti – ci fu poi il matrimonio a maggio del 2005.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

E quell’amore tra la Blasi e Totti ha portato in dote con sé tre figli. I giovani ed oramai non così lontani dal raggiungere l’età adulta Christian e Chanel e la più giovane Isabel. Ma nel 2022 è finito tutto e la loro famiglia si è divisa. Ora Ilary fa coppia fissa con l’imprenditore tedesco Bastian Muller mentre Francesco Totti frequenta da più di un anno Noemi Bocchi. Ognuno va per la sua strada e la Blasi non pensa più al suo ex marito e viceversa. Le interazioni tra loro avvengono solamente in aula di tribunale per portare avanti l’istanza di divorzio, e la presentatrice televisiva e l’ex calciatore comunicano tra loro solamente tramite interposta persona, tramite i rispettivi avvocati.

Cosa ha pubblicato Ilary Blasi

Ma c’è spazio anche per pensare ad altro. Nel caso di Ilary ecco che lei ripubblica una storia che è apparsa sul profilo personale di sua figlia Chanel. La ragazza ha pubblicato una foto in aeroporto, scattata in un momento passato.

Si vedono una mano in basso ed una bambina in lontananza. Si tratta della sorella minore Isabel. Ma la frase scritta da Chanel ed evidenziata da Ilary dice tutto. “Alle mie uniche Donne”, con tanto di cuoricino come unica fonte di colore e che quindi balza bene all’occhio. A sua volta Ilary rivolge questa dedica alle sue due figlie. Dimostrando che niente è più importante proprio delle creature che lei ha generato. I follower del volto tv di Mediaset stanno dimostrando di apprezzare moltissimo questa dedica, molto bella e profonda.