All’Inter non è andata bene, adesso è secondo solo a Osimhen: rendimento pazzesco

Un ex giocatore dell’Inter sta vivendo la stagione della rinascita: ora è secondo solo ad Osimhen in una speciale classifica.

Un ex nerazzurro insegue il bomber del Napoli per una statistica in particolare: ecco di cosa si tratta.

Victor Osimhen sta disputando la sua miglior stagione a livello personale. L’attaccante nigeriano, infatti, sta avendo continuità nella condizione fisica e sta riuscendo a trovare il gol con una regolarità impressionante. Attualmente, l’ex Lille è il capocannoniere della Serie A grazie ai suoi 19 centri: alle sue spalle insegue Lautaro Martinez a quota 14. Il suo rendimento sta permettendo al Napoli di inseguire il sogno scudetto: gli azzurri hanno un vantaggio di 15 punti sull’Inter. Il suo stato di forma, intanto, è stato usato anche come metro di paragone: ecco la curiosa statistica che lo vede rivaleggiare con un ex nerazzurro.

L’ex meteora dell’Inter insegue Osimhen: il suo rendimento stupisce tutti

Victor Osimhen è sempre più leader del Napoli: il centravanti nigeriano sta trascinando gli azzurri a suon di gol. La sua media gol è decisamente impressionante: le 19 reti, infatti, sono state messe a segno in 1760 minuti (media di un gol ogni 93 minuti). Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta interna contro la Lazio e l’ex Lille non ha centrato la porta per la prima volta dopo otto partite: ora la squadra di Spalletti vuole tornare a vincere subito per prepararsi al meglio alla sfida di ritorno contro l’Eintracht in Champions.

Nel frattempo, c’è un giocatore che, con il suo rendimento, si sta avvicinando al 9 azzurro. Si tratta dell’ex meteora dell’Inter Yann Karamoh: l’attaccante del Torino sta vivendo un ottimo momento personale ed è secondo al bomber azzurro in una speciale classifica.

Come riportato da Opta, il 7 granata ha segnato ben tre gol in Serie A da inizio febbraio (contro Udinese, Juventus e Bologna). Meglio di lui ha fatto solo Osimhen, che ha messo a segno cinque reti (doppietta allo Spezia e gol a Cremonese, Sassuolo ed Empoli). Il franco-ivoriano ha firmato con il Torino in estate e, dopo un inizio nell’ombra, sta trovando continuità di rendimento. I granata sono il suo terzo club italiano dopo Inter e Parma: entrambe le esperienze sono state agrodolci. Ora, però, sembra calato negli schemi di Juric, che difficilmente rinuncerà a lui data la sua attuale condizione psicofisica.

Karamoh, l’esperienza all’Inter poco fortunata

Yann Karamoh ha vestito la maglia dell’Inter da giovanissimo: era la stagione 2017/2018 (aveva 19 anni). Quell’anno i nerazzurri hanno centrato la qualificazione in Champions League dopo una lunga assenza, ma il contributo dell’attuale giocatore del Torino è stato alquanto limitato.

Davanti a lui, infatti, aveva giocatori più esperti come Candreva e Perisic, anche se si è ritagliato un personalissimo momento di gloria proprio contro il Bologna, squadra a cui ha segnato l’ultimo gol. Con i rossoblù, infatti, ha siglato una rete di pregevole fattura che ha consegnato 3 punti pesantissimi all’allora formazione di Luciano Spalletti. Dopo quell’annata, ha lasciato Milano per indossare le maglie di Bordeaux, Parma, Fatih Karagumruk ed, infine, Torino.