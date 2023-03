“Gli direi di andare al Manchester”, Osimhen: il consiglio arriva proprio da lui

Continuano a rincorrersi le voci che vogliono Victor Osimhen lontano da Napoli a partire già dalla prossima estate. Di recente al coro si è unita una voce che Osimhen conosce molto bene.

Il consiglio, che rischia di far infuriare i tifosi partenopei, sarebbe quello di trasferirsi al Manchester United, club che sta facendo una corte serrata all’attaccante ex Lille autore di gran parte delle fortune del Napoli.

Le indiscrezioni emerse, dunque, spingono ancora una volta Victor Osimhen lontano dai suoi tifosi. Anche lo stesso attaccante nigeriano, a margine del premio consegnatogli dalla Stampa Estera, ha confidato di sognare di giocare in Premier League. Il Manchester United, d’altronde, non è l’unica squadra inglese che monitora con estremo interesse le prestazioni di Victor.

Lo United cerca un centravanti: Osimhen il sogno

Dopo essere finito su tutte le prime pagine per il contenzioso con Cristiano Ronaldo, il tecnico del Manchester United è tornato a lavorare sul campo e i risultati dei suoi Red Devils sembrano dargli ragione. La squadra di Ten Hag, infatti, si trova al terzo posto in Premier League con un discreto vantaggio su chi insegue. Anche in Europa i Red Devils non stanno sfigurando e hanno avuto la meglio del Barcellona nei playoff di Europa League. Ten Hag, tra i tanti meriti in questa piccola rinascita dello United, ha fatto un gran lavoro con uno dei maggiori talenti del club: Marcus Rashford.

L’attaccante inglese nella passata stagione aveva toccato, forse, il punto più basso della sua carriera. Il lavoro di Ten Hag lo ha rigenerato ed è tornato quell’attaccante devastante che le sue qualità lasciavano suggerire. L’arrivo di Weghorst, inoltre, testimonia la necessità di avere una punta di ruolo ed è per questo che il Manchester United è tra le prime candidate per l’acquisto di Victor Osimhen. Proprio un ex Red Devils, con un passato anche in Serie A, ha consigliato a Osimhen il trasferimento ad Old Trafford: si tratta di Odion Ighalo, attaccante dell’Al Hilal.

Osimhen perfetto per il Manchester: il consiglio di Ighalo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport PL, l’ex Manchester United ha parlato della possibilità di vedere il connazionale in Premier League. L’attaccante pensa che trasferirsi al Manchester United possa essere la mossa giusta per la carriera di Osimhen. Secondo Ighalo, inoltre, allo United potrebbe trovare un elemento in grado di riportare in alto il club. Ecco le sue parole: “Un attacco composto da Rashford e Osimhen al Manchester United provocherebbe il panico in qualsiasi difesa. Sono giocatori velocissimi e grandi goleador. Se Victor mi chiedesse cosa fare, gli direi di andare al Manchester United perché per me è il miglior club del mondo”.

Passato dalle giovanili e dalla prima squadra dell’Udinese, Ighalo ha trovato fuori dall’Italia la sua dimensione. Le sue migliori stagioni, infatti, le ha disputate proprio in Inghilterra con la maglia del Watford. Inoltre, Ighalo è nigeriano come Osimhen e con l’attaccante del Napoli, oltre al ruolo, condivide anche la nazionale.