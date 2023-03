Juventus, l’annuncio del big sconvolge i tifosi: da non crederci

Juventus, l’annuncio a sorpresa del big sconvolge tutti i tifosi: le sue parole rilasciate in intervista sono da non crederci.

I tifosi del club bianconero sono rimasti spiazzati dalle parole rilasciate in un’intervista a Dazn dal big della rosa: le sue parole su di sè e sul suo futuro sono state da non crederci, ecco che cosa ha dichiarato.

La Juventus si prepara ad un ultimo segmento di stagione che sarà decisivo nel futuro prossimo del club e di alcuni giocatori. In attesa del risultato del ricorso fatto nell’ambito della penalizzazione per le plusvalenze fittizie, la squadra di Max Allegri si trova a dover lottare sia in campionato che in Europa League per riuscire a salvare una stagione che così come sta andando rischia di risultare disastrosa. Tra coloro che avranno un ruolo da assoluto protagonista c’è anche Wojciech Szczesny, il polacco ha rilasciato un’intervista eslcusiva a Dazn in cui ha rivelato un’incredibile verità sul suo conto.

Szczesny a sorpresa: le dichiarazioni del portiere fanno rumore

Wojciech Szczesny è uno dei pochi calciatori della rosa a disposizione di Max Allegri a non essere mai finito al centro di particolare critiche in questa stagione. Il polacco lo scorso anno, dopo un inizio shock coronato da diversi errori, si è rirpreso alla grandissima ed anche in questa stagione sta risultando determinante in diverse gare della Juventus. L’estremo difensore polacco è ormai giunto alla sesta stagione con la maglia bianconera, la quinta da primo portiere dopo il suo arrivo come vice Buffon.

Sull’ex Roma e Arsenal è infatti ricaduta la scelta della Juve per andare a sostituire in maniera graduale un’icona per i tifosi come Gianluigi Buffon, un’impresa che Szczesny è riuscito a compiere grazie alle sue doti tecniche non indifferenti e a tanti interventi decisivi che lo hanno reso popolare tra i propri tifosi. Il numero 1 della Vecchia Signora ha parlato a Dazn in esclusiva ripercorrendo la sua carriera passata e non solo, tra le tante dichiarazioni a spiccare è però un’assurda verità sul suo conto.

Il ruolo del portiere nel calcio è sempre visto in maniera particolare e non sempre piace, soprattutto ai più giovani, anche Szczesny ha quindi ammesso di non essere stato da meno: “Era un ruolo che non volevo fare, volevo divertirmi e giocare per fare gol. La prima volta che ho indossato i guanti ero molto giovane e non mi piaceva per niente… Non mi piace neanche ora!”. Una dichiarazione sorprendente visto quanto oggi il polacco sia apprezzato come portiere, ma a non passare inosservato non è solo questo racconto ma anche le parole sul suo futuro.

Szczesny, dove sarà il futuro? La risposta del portiere spiazza tutti

Il nome di Wojciech Szczesny è tornato prepontemente alla ribalta proprio nellle ultime ore per via di alcune notizie riguardanti il suo futuro. L’estremo difensore classe 1990 è stato infatti associato al Tottenham degli ex Juve Conte e Paratici, un’ipotesi che ha preoccupato i tifosi ma che sembra essere al momento molto remota. A parlare del suo domani ci ha quindi pensato il diretto interessato, le sue parole però spiazzano completamente i supporter bianconeri.

Interrogato su come vede il suo domani, Szczesny ha così risposto: “Buio. Intanto vorrei dare tanto tempo a mio figlio, negli ultimi quattro anni non ho avuto molta possibilità e ogni tanto sente la mancanza del padre. Vorrei stare con la mia famiglia un po’ di più”. Una dichiarazione che non chiude quindi le voci di un suo possibile addio in estate,ma che allo stesso tempo non sembrano dover preoccupare i tifosi della Juve che potrebbero quindi godersi ancora un anno il proprio numero 1.