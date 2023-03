Napoli, attenzione: l’avvertimento di Gattuso riguardo al Milan

Dopo l’esonero di gennaio dal Valencia torna a parlare l’ex tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, che ha messo in guardia i partenopei in vista del doppio confronto europeo contro il Milan.

Gattuso, oltre ad aver allenato entrambe le compagini, è stato un perno del centrocampo rossonero con il quale ha vinto due Champions League: a Manchester nel 2003 e ad Atene nel 2007.

L’ex allenatore del Valencia è rimasto molto legato sia al Milan che al Napoli e, come confessato da lui stesso, nutre profonda stima per l’ambiente partenopeo. Napoli e Milan si sfideranno ai quarti di Champions League con Gennaro Gattuso che ha voluto avvertire gli azzurri sui possibili pericoli che gli potrebbe creare la squadra di Stefano Pioli.

Gattuso parla di Napoli-Milan: in Europa la musica è diversa

Napoli e Milan stanno vivendo del momenti diametralmente opposti. I rossoneri sono in piena crisi di gioco e di risultati e la sconfitta di Udine dimostra le fragilità all’interno del gruppo di Pioli. Il Napoli viaggia a vele spiegate verso lo Scudetto e, anche nell’ultimo impegno pre-sosta, ha asfaltato il Torino con il punteggio di 4-0. Mattatore della sfida: sempre il solito Victor Osimhen, che con la doppietta messa a segno giunge a quota 21 in campionato, 25 in tutte le competizioni.

L’urna di Nyon è stata benevola con le italiane, relegate tutte dalla stessa parte del tabellone opposta a quella dove si trovano Bayern, Real e City. Il Napoli arriva molto carico a questo impegno ma, come già ripetuto da Spalletti, non bisognerà sottovalutare il Milan, squadra dalla grandissima tradizione europea. Dello stesso avviso è Rino Gattuso, doppio ex della sfida, che su Radio Anch’io Sport in onda su Rai Radio 1 ha mandato un avvertimento ai partenopei. Ecco le parole di Gattuso: “Il Napoli è da due anni che esprime un calcio incredibile ma in Europa è diverso: sono due squadre che giocano a viso aperto. Gli azzurri hanno una mentalità vincente, giocano con tranquillità ed esprimono un calcio europeo, ma sarà una partita aperta. Il Milan gioca a campo aperto, deve stare bene fisicamente con tutti i suoi interpreti. Quando qualche giocatore non sta bene si nota e non riesce a fare quanto fatto da un anno e mezzo a questa parte“.

Sognare Istanbul è lecito: Spalletti potrebbe fare la storia

Nonostante ancora manchino più di dieci gare il campionato di Serie A sembra essere stato già deciso. Il Napoli di Luciano Spalletti raramente sbaglia un colpo e dietro di loro le concorrenti non stanno trovando continuità. L’unica ad aver trovato la vittoria nell’ultimo turno, infatti, è stata la Lazio, vittoriosa nel derby della Capitale.

Il vantaggio sui biancocelesti è di 19 punti, tale da poter affrontare con serenità l’ultima tranche di campionato. Tra gli obiettivi di Spalletti, inoltre, c’è anche la Champions League dove, grazie al sorteggio, sognare Istanbul non è più utopia.