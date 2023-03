Osimhen, la doppietta vale un piccolo record: ecco il dato a sorpresa

Victor Osimhen ha segnato una doppietta al Torino nella vittoria per 4-0 del Napoli: ecco perché vale un piccolo record.

Il centravanti azzurro ha ritrovato il gol in Serie A dopo due gare a digiuno: ecco il dato a sorpresa che lo premia.

Il Napoli prosegue la propria corsa verso la vittoria dello scudetto. Dopo la bella notte vissuta in Champions League contro l’Eintracht, gli azzurri hanno travolto il Torino per 4-0 grazie alla doppietta di Osimhen e ai gol di Kvaratskhelia e Ndombele. Il centravanti nigeriano ha ritrovato la rete in Serie A dopo il “digiuno” con Lazio e Atalanta: questa doppia marcatura vale un piccolo record per lui, che raggiunge un grande ex attaccante italiano in una speciale classifica.

Osimhen, la doppietta gli regala una statistica speciale

Victor Osimhen sta vivendo la sua miglior stagione a livello personale. L’ex giocatore del Lille, con la doppietta al Torino, ha raggiunto quota 21 gol in 23 presenze in Serie A: un rendimento impressionante che dimostra la sua crescita e la bontà del gioco offensivo del Napoli. Inoltre, il nigeriano ha vissuto notti da protagonista anche in Champions con il gol all’andata e la doppietta al ritorno con l’Eintracht.

La doppia marcatura rifilata ai granata ha permesso al centravanti di prendere ulteriormente il largo all’interno della classifica marcatori e, ovviamente, ha contribuito al successo ottenuto all’Olimpico di Torino. Tuttavia, dietro a questi due gol c’è anche di più: Osimhen ha raggiunto Alberto Gilardino in una speciale classifica.

Come riportato da OPTA, infatti, il 9 del Napoli ha segnato la sua seconda doppietta di testa in questa Serie A: nessuno ha registrato questo dato dal 2009/10, annata in cui ci è riuscito Alberto Gilardino. L’ex bomber campione del mondo nel 2006 ha disputato quella stagione con la maglia della Fiorentina segnando 15 gol in 36 presenze in campionato.

Pericolo aereo: il 9 del Napoli vola (e ottiene un bonus)

Osimhen sta segnando con regolarità e lo sta facendo in tutti i modi. Ciò che balza all’occhio, però, è la sua pericolosità nel gioco aereo: prima della doppietta al Torino aveva segnato un gol molto bello con un colpo di testa all’Eintracht. Con i granata ha trovato le reti in due situazioni diverse: la prima è nata da un corner calciato da Zielinski, mentre la seconda è scaturita da un cross di Olivera dalla sinistra.

Il nigeriano ha già segnato sette gol in campionato con questo fondamentale: nessuno ha fatto meglio di lui in Serie A. Questo testimonia come Osimhen sia un fattore quando i palloni spiovono in aerea: combinando struttura fisica e tempismo, è diventato letale. Con diverse gare ancora a disposizione, avrà inoltre la possibilità di migliorare ulteriormente il proprio score. Per di più, i gol al Torino hanno fatto scattare il secondo bonus presente nel suo contratto: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il bomber incasserà €130.000 per aver toccato quota 25 reti stagionali.