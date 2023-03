Napoli, quando sarà vinto lo Scudetto? Spunta una data ‘clamorosa’

Il Napoli ha fatto un sol boccone del Torino di Ivan Juric e arriva alla sosta con il morale alle stelle. Il vantaggio siderale in campionato, inoltre, porta i tifosi a fare i primi calcoli sula possibile data del titolo.

Il vantaggio sulla seconda in classifica, infatti, è ulteriormente aumentato grazie alla discussa sconfitta dell’Inter nel derby d’Italia. Una delle date per i possibili festeggiamenti farebbe impazzire di gioia i tifosi del Napoli.

La prima inseguitrice della squadra di Spalletti, dopo i risultati della ventisettesima giornata di Serie A, è diventata la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, unica squadra ad aver battuto il Napoli allo Stadio Maradona, ha vinto nel Derby della Capitale grazie ad un gol di Mattia Zaccagni. La distanza con i partenopei, però, rimane amplissima, con la squadra di Spalletti avanti di 19 lunghezze.

Torino asfaltato a domicilio: il Napoli si avvicina al tricolore

Il tour de force del Napoli di Spalletti si è concluso in maniera più che positiva. La squadra azzurra, infatti, ha dovuto affrontare diversi impegni importanti in un periodo molto ravvicinato. Compresa la gara d’andata contro l’Eintracht Francoforte, giocata il 21 febbraio, i partenopei sono scesi in campo sei volte, in una serie di scontri decisivi per la loro stagione. Oltre al doppio confronto europeo contro i tedeschi, infatti, gli azzurri hanno affrontato in campionato Empoli e Torino in trasferta e Lazio e Atalanta al Maradona.

Il bilancio parla di 5 vittorie e una sola sconfitta, contro la Lazio appunto, con 13 gol fatti e uno solo subito. I buoni risultati ottenuti dagli uomini di Spalletti hanno sensibilmente avvicinato gli azzurri ad uno dei grandi obiettivi della stagione: la vittoria dello Scudetto. Secondo le previsioni, se il vantaggio del Napoli dovesse ancora aumentare, i tifosi partenopei potrebbero festeggiare il titolo in una circostanza clamorosa. Alla trentunesima giornata, infatti, il Napoli sarà di scena all’Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus dove i tifosi sognano di festeggiare la vittoria del campionato.

Spalletti vuole archiviare la pratica Scudetto: cerchiate in rosso le possibili date dell’aritmetica

Per fare in modo che il Napoli festeggi la vittoria dello Scudetto in casa degli acerrimi rivali, però, la squadra di Spalletti dovrà arrivare all’impegno dello Stadium con almeno 21 punti di vantaggio. In quel caso, e in caso di successo a Torino, i partenopei avrebbero la matematica certezza di essere campioni d’Italia.

Se nelle prossime tre partite il gap tra il Napoli e la seconda in classifica non dovesse aumentare, la prima data utile per la certezza aritmetica sarebbe la giornata successiva alla sfida contro la Juventus: la trentaduesima, quando allo Stadio Maradona arriverà la Salernitana per il derby campano.