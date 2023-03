Juventus, Rabiot: la notizia era nell’aria, cosa sta succedendo

Il futuro di Adrien Rabiot è un tema caldissimo in casa Juventus: ecco cosa è emerso durante una diretta di TVPlay.

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto e, ad oggi, non ci sono segnali per il rinnovo con i bianconeri.

Adrien Rabiot sta vivendo quella che fin qui è, molto probabilmente, la sua miglior stagione a livello personale. L’ex PSG, dopo anni di alti e bassi, sta riuscendo ad essere costante nel rendimento ed ha dimostrato di poter essere prezioso anche in zona gol grazie alle sue 9 reti messe a segno fin qui. Anche nel rovente match di San Siro con l’Inter è risultato decisivo nella contestatissima azione che ha portato al gol di Kostic. Tuttavia, ci sono ombre sul suo futuro: ecco cosa è emerso da una diretta di TVPlay.

Futuro Rabiot, arriva la conferma: ecco cosa è emerso

Rabiot è approdato a Torino nel 2019 a parametro zero dal PSG: da allora la sua storia in bianconero ha avuto diversi sali e scendi. Dopo un inizio molto complicato, il francese è riuscito a migliorare nel rendimento con il passare delle stagioni fino a quella attuale, in cui ha dimostrato di essere indispensabile per Allegri. Tuttavia, il suo contratto è in scadenza.

Lui stesso e la dirigenza hanno più volte dichiarato di essere tranquilli e si sono detti concentrati sul presente. Tuttavia, il tempo scorre e la fine della stagione si avvicina: già oggi, il giocatore è libero di parlare con altri club, ma la Juve spera di poterlo convincere a restare. Di questo argomento ha parlato Cabrini ai microfoni di TVPlay.

L’ex difensore bianconero ha affermato: “Rabiot è esploso nell’arco di questa stagione e avrà altri club importanti che lo vorranno tra le proprie file. Questo è scontato, sta facendo una grande annata”.

Cabrini si è detto sicuro del fatto che l’ex PSG sarà corteggiato da diversi top club grazie all’ottima stagione che sta disputando: i prossimi mesi, dunque, saranno decisivi per il suo futuro.

Sirene inglesi per il centrocampista bianconero

Ad oggi Rabiot non ha firmato con un altro club, ma la situazione rinnovo non sembra stia procedendo: le parti dovrebbero incontrarsi per parlarne e solo allora si saprà quale sarà il destino dell’ex PSG. Tuttavia, si parla con insistenza di possibili top club interessati a lui. In prima fila potrebbe esserci una big della Premier League: il Manchester United.

I Red Devils sono stati molto vicini a Rabiot in estate, ma hanno abbandonato la pista per puntare su Casemiro. In estate, dunque, la situazione potrebbe ripetersi: in caso di mancato rinnovo, il 25 bianconero sarebbe un parametro zero interessante per la squadra di ten Hag. Tuttavia, in Inghilterra è rimbalzata la voce di un possibile inserimento del Manchester City, società in cui il giocatore ha avuto una breve esperienza nell’Academy da giovanissimo.