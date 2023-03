Infortunio grave: rischia di terminare la carriera in anticipo

Un infortunio gravissimo potrebbe impedire al calciatore di proseguire la sua carriera: ecco cosa gli è capitato.

Non è la prima volta che capita, ma gli infortuni a volte sono talmente gravi da compromettere non una stagione singola, bensì un’intera carriera.

A maggior ragione quando colpiscono atleti non più giovanissimi o scattanti come un tempo e che negli ultimi anni hanno trovato poco spazio all’interno dei club di cui hanno fatto parte. Un caso recente ha avuto come protagonista un portiere che, sebbene non abbia mai giocato un minuto in gare ufficiali, ha comunque legato il suo nome al sorprendente Napoli di Luciano Spalletti.

Infortunio serio per l’ex azzurro Sirigu: carriera a rischio?

Salvatore Sirigu è approdato a Firenze dopo sei mesi di Napoli senza mai giocare un minuto in campionato o nelle coppe. Lo scorso agosto era stato selezionato dalla società partenopea per essere il secondo di Alex Meret, nel mercato di gennaio ha tuttavia deciso di lasciare la Campania per accettare l’offerta della Fiorentina. L’ex portiere di Palermo e Paris Saint Germain, approdato in Toscana, ha esordito in Conference League contro lo Sporting Braga mentre in campionato ha giocato dal primo minuto contro la Cremonese. Tutto questo fino alla recente pausa delle Nazionali: in una partitella contro i dilettanti del Seravezza Pozzi Sirigu si è rotto il tendine di Achille uscendo dal terreno di gioco aiutato dai sanitari.

Un infortunio di tale portata è difficile da superare per qualsiasi calciatore, figuriamoci per uno come Sirigu che a 36 anni non possiede più un fisico robusto come un tempo. Ora dovrà essere operato, ma è già consapevole che dovrà intraprendere un percorso riabilitativo non facile. Basti pensare al caso di Leonardo Spinazzola che, a causa del medesimo trauma fisico, ha impiegato dieci mesi prima di tornare a giocare regolarmente con la maglia della Roma. Per questo motivo – come riporta Tuttosport – molti addetti ai lavori e specialisti pensano che Sirigu difficilmente potrà recuperare in tempo e vedono così vicina la possibilità che il portiere sardo possa definitivamente appendere gli scarpini al chiodo.

Forza Salvatore, non mollare!

Ci rivediamo presto in campo 💪 pic.twitter.com/yC4kZTW3vS — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 25, 2023

Intanto il Napoli non intende rimanere indifferente di fronte a questa situazione. Tramite social ha voluto inviare al suo ex tesserato un breve messaggio di auguri per una pronta guarigione. “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo“, così l’account Twitter partenopeo.