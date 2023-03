Calciomercato Napoli, Giuntoli lo segue: ecco il profilo che piace agli azzurri

Il Napoli pensa al futuro e Cristiano Giuntoli sarebbe alla ricerca di eventuali rinforzi: ecco un profilo che piace agli azzurri.

Il direttore sportivo avrebbe individuato un talento da regalare a Spalletti in estate: la concorrenza è molto folta.

Il Napoli sta vivendo un’annata magica: il primo posto in solitaria in campionato e i quarti di finale di Champions League esaltano la tifoseria, che ora sogna di assistere all’apertura di un ciclo. Come ha dichiarato Spalletti, infatti, la speranza dei tifosi è quella di assistere ad una crescita continua della squadra nelle prossime stagioni. Determinante, in tal senso, sarà la strategia che adotterà la società sul mercato: a tal proposito, il DS Cristiano Giuntoli avrebbe già individuato un possibile obiettivo in vista dell’estate.

Calciomercato Napoli, Giuntoli si iscrive alla corsa per il talento

La stagione del Napoli nasce in estate, quando la società decide di apportare dei cambiamenti radicali alla rosa. Diversi giocatori importanti come Insigne, Mertens, Koulibaly o Fabian Ruiz hanno lasciato la squadra per far spazio a volti nuovi. Nonostante lo scetticismo generale, gli acquisti si sono dimostrati determinanti sin da subito: su tutti brillano Kvaratskhelia e Kim, ma ogni elemento ha fornito un contributo importante.

Ad oggi, ovviamente, è presto per immaginare quella che sarà la linea che la dirigenza adotterà: il presidente De Laurentiis ha dichiarato che non avrà problemi a trattenere i big e che eventuali cessioni avverranno solo per la volontà del club, ma le dinamiche del mercato sono spesso imprevedibili. Per quanto riguarda eventuali operazioni in entrata, però, stanno già circolando diversi nomi, a cui se ne aggiunge uno per il reparto difensivo: Perr Schuurs.

L’olandese del Torino è al suo primo anno in Serie A dopo l’arrivo dall’Ajax ed ha raccolto la pesantissimo eredità di Bremer: Juric ha puntato subito su di lui e lo ha reso un perno fondamentale della sua squadra. Il suo buon rendimento, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe attirato le attenzioni del Napoli, ma anche di Inter, Milan e Roma.

Queste squadre avrebbero chiesto informazioni in vista dell’estate, ma ci sarebbe anche un altro club sulle sue tracce.

Non solo Serie A, Schuurs piace anche in Premier

Come spesso capita, la Premier League osserva i maggiori talenti in giro per l’Europa. Schuurs ha lasciato l’Ajax per accettare la proposta del Torino e raccogliere l’eredità di Bremer: fin qui, il suo rendimento è stato decisamente positivo e, di conseguenza, avrebbe attirato gli sguardi dall’Inghilterra. In particolare, secondo Tuttosport, il Liverpool sarebbe in prima fila per aggiudicarselo.

I Reds sarebbero pronti ad investire €50 milioni per l’olandese: con alte probabilità, la squadra di Klopp cambierà diversi giocatori al termine della stagione e potrebbe andare in scena una rivoluzione per ringiovanire la rosa. Ecco perché, dunque, il profilo di Schuurs potrebbe interessare al Liverpool, che quest’anno sta avendo qualche problema in difesa.