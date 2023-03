Napoli, Giuntoli-Juventus: cambio di rotta improvviso, nuova strategia

Cambio di rotta improvviso per la Juventus nella ricerca al nuovo ds: la notizia riguarda da vicino Giuntoli.

In vista della prossima stagione, la Juventus è alla ricerca di un nuovo ds visto che i bianconeri non hanno intenzione di confermare in tale ruolo Federico Cherubini.

I bianconeri stanno seguendo con grande interesse Cristiano Giuntoli che ha fatto e sta facendo grandi cose con il Napoli, ma la trattativa è molto difficile e De Laurentiis non ha intenzione di lasciarlo andare a Torino. A questo proposito è da registrare nelle ultime ore un cambio di rotta improvviso da parte della Juventus che riguarda proprio il ds azzurro.

Juventus, non solo Giuntoli: i bianconeri lavorano al piano B

Pur non avendo una grossa liquidità a disposizione, Cristiano Giuntoli è riuscito a rendere il Napoli competitivo ed ora gli azzurri veleggiano verso lo scudetto anche grazie al lavoro fatto in estate dal ds azzurro. E’ proprio per questo motivo che la Juventus lo sta seguendo da qualche mese con grande interesse, ma i bianconeri sanno che strapparlo agli azzurri sarà molto difficile. Inoltre, Giuntoli ha dichiarato recentemente di trovarsi benissimo al Napoli e la sua idea è quella di restare per rendere la squadra di Spalletti ancora più competitiva. Ecco perché nelle ultime ore va registrato un cambio di rotto improvviso da parte della Juventus che riguarda da vicino il ds del Napoli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno lavorando al piano B e hanno avuto dei contatti informali con Andrea Berta, storico ds dell’Atletico Madrid da ben 10 anni. La Juventus avrebbe sondato il terreno per un eventuale ritorno in Italia del ds dei Colchoneros per affidargli la carica, ma il club si sta muovendo con cautela in questo senso anche perché molte scelte dipenderanno dai risvolti delle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista. Questo cambio di rotta, però, è sicuramente una notizia importante per il Napoli e per i tifosi azzurri che vedono ora sempre più vicina la permanenza di Giuntoli.

Juventus, casting per il ruolo di ds: Allegri spinge per Massara

In casa Juventus, dunque, non piace solo Giuntoli, ma sono tanti i profili che il club bianconero sta seguendo. Uno di questi è Frederic Massara, braccio destro di Maldini nel Milan e grande amico di Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico livornese starebbe spingendo per far si che Massara diventi il nuovo ds dei bianconeri e secondo quanto riportato da Sportitalia ci sarebbe già stato un primo contatto tra le parti.

Massara ha un contratto con il Milan in scadenza nel 2024, ma l’aver già lavorato con l’attuale responsabile dell’area sportiva bianconera Francesco Calvo ai tempi della Roma e l’ottimo rapporto con Allegri potrebbero spingerlo a lasciare in anticipo i rossoneri. Al Milan, Massara ha fatto un lavoro straordinario assieme a Maldini, riportando i rossoneri sul tetto d’Italia e non sorprende che la Juventus lo stia seguendo già dalla scorsa estate.