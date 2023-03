Calciomercato Napoli, attenzione: due ‘azzurri’ nel mirino della Juventus

La Juventus vuole tornare a competere in Italia nel prossimo anno e per farlo ha messo nel mirino il Napoli: i bianconeri vogliono due “azzurri”.

Al di là delle vicende giudiziarie, la stagione della Juventus non è stata esaltante sul campo, dove i bianconeri hanno deluso soprattutto nella prima parte.

La squadra di Allegri, anche senza penalizzazione, sarebbe lontana ben 15 punti dal Napoli capolista, mentre in Champions League ha collezionato solo 3 punti venendo eliminata nella fase a gironi e retrocedendo in Europa League. La Juventus vuole ripartire tanto in Italia quanto in Europa a partire dal prossimo anno e per farlo ha messo proprio nel suo mirino il Napoli, puntando ben due “azzurri”.

La Juventus punta il Napoli: due “azzurri” nel mirino

Il Napoli sta dimostrando che si può costruire qualcosa di importante anche non investendo tantissimo, ma avendo alle spalle una società forte e con un ottimo scouting. Il modello societario azzurro è molto apprezzato tanto in Italia quanto in Europa ed anche una squadra come la Juventus sta guardando ai partenopei. I bianconeri, infatti, puntano proprio al Napoli per tornare a vincere in Italia e a fare cose importanti in Europa e secondo quanto riportato da Michele Criscitiello a Sportitalia Mercato sarebbero pronti ad andare all’assalto di due “azzurri”, fondamentali per la crescita azzurra. Oltre al ds Giuntoli, la Juventus sarebbe infatti su Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, gli uomini fidati del ds azzurro.

Il noto giornalista ha affermato come la Juventus stimi molto entrambi e che vorrebbe scipparli al Napoli, ma De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciarli andare. Criscitiello ha infatti dichiarato come il presidente azzurro sia molto soddisfatto dei due e non ci pensa nemmeno di privarsene per darli alla Juventus. I bianconeri, però, proveranno a giocarsi le loro carte e faranno in modo di convincere in primis Giuntoli che resta uno dei candidati più forti come prossimo ds bianconero per poter avere maggiori possibilità di strappare Micheli e Mantovani agli azzurri, anche se non sarà facile. Giuntoli stesso ha infatti affermato di stare bene al Napoli e le possibilità che si trasferisca a Torino sono molto basse.

Giuntoli pensa già al Napoli del futuro: Juventus molto lontana

In un recente intervento a Prime Video, Cristiano Giuntoli ha fatto già sapere che la sua intenzione è quella di restare al Napoli e alle sue parole hanno avuto seguito i fatti. Il ds azzurro sta già pensando a come rinforzare la squadra di Spalletti ed ha già inserito sul suo taccuino tanti nomi per mantenerla competitiva. Giuntoli ha ancora un anno di contratto con il Napoli e ad oggi un trasferimento alla Juventus appare molto lontano.

Sempre a Prime Video, Giuntoli dichiarò che l’intenzione del Napoli è quella di avere una squadra importante anche in futuro. In estate le parti si incontreranno per discutere il rinnovo, ma la sensazione è che non ci saranno problemi nel raggiungere un nuovo accordo. Lo stesso De Laurentiis è molto soddisfatto del lavoro di Giuntoli e sa che anche grazie a lui potrà aprire un ciclo vincente.