Napoli, Del Genio: “Si possono rifiutare 100 milioni, ma il problema sono…”

Napoli, Paolo Del Genio avverte i tifosi: “Si possono rifiutare 100 milioni, ma il problema sono…”, ecco quale sarà la chiave del mercato.

Il noto giornalista ha parlato di quelle che potrebbero essere le difficoltà a cui dovrà fare fronte il Napoli nella prossima sessione di mercato: “Si possono rifiutare 100 milioni, ma il problema sono…”, l’avvertimento preoccupa i tifosi, ecco a cosa si riferisce Del Genio.

Il grande argomento in casa Napoli durante queste settimane di stop per la pausa Nazionali è il futuro di alcuni interpreti ed in particolare il mercato. L’avvicinarsi a grandi passi dello scudetto garantisce alla dirigenza degli azzurri ed ai tifosi di proiettarsi già a quelle che potranno essere le mosse da compiere in estate, in particolar modo le eventuali reazioni alle potenziali, ma ovvimanete non certe, partenze dei big della rosa. A parlare dell’argomento è Paolo Del Genio il quale riprende le ultime dichiarazioni di De Laurentiis e delinea con chiarezza quello che potrebbe essere lo scoglio da sorpassare per il Napoli.

Napoli, Del Genio non ha dubbi: ecco quale rischio corrono gli azzurri

Quella del Napoli è chiaramente una stagione impressionante, non serve di certo andare a ribadire ulteriormente i numeri degli uomini di Spalletti per dimostrarlo, ma resta questo un punto di partenza chiave per parlare anche del futuro dei campani. Quanto stanno dimostrando i giocatori, alcuni in particolare come ad esempio Kvaratskhelia ed Osimhen, apre a diverse ipotesi di mercato in uscita, soprattutto verso lidi ricolmi di soldi come ad esempio la Premier League.

Di quello che potrebbe essere dunque il destino del Napoli sul mercato e soprattutto di quelle che potrebbero essere le scelte che farà la società ha parlato Paolo Del Genio. Il noto giornalista è intervenuto nella trasmissione Radio Goal e, approfittando delle dichiarazioni fatte da Aurelio De Laurentiis alla premiazione di Spalletti, vincitore del rinomato premio Bearzot, è andato a definire i possibili scenari e soprattutto quale potrebbe essere il timore più grande per gli azzurri.

Nel suo intervento alla trasmissione radiofonica Del Genio ha così dichiarato: “Il problema non è tanto rinunciare a 100 milioni, il problema è che i calciatori fanno fatica a rinunciare 10-12 milioni di ingaggio“. Una frase questa la quale, oltre che a sintetizzare uno dei problemi del calcio italiano, fa il filo in parte alle parole pronunciate da De Laurentiis nella giornata di venerdì proprio sul tema mercato e cessioni.

Nel corso della premiazione di Spalletti il presidente del Napoli è intervenuto parlando anche della questione addii. De Laurentiis ha ribadito, come già emerso più volte in passato, che gli azzurri saranno disposti a sedersi per discutere dei propri top player solo davanti a offerte irrinunciabili, una conferma quindi di quanto poi detto anche da Del Genio. A svolgere il compito di ago della bilancia saranno quindi le offerte potenziali che gli acquirenti faranno ai giocatori, ancor più di quanto non lo saranno le offerte fatte al Napoli stesso, sarà solo il tempo però a dire se le possibili preoccupazioni da parte dei tifosi saranno o meno concrete.