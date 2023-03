Calciomercato Napoli, intreccio clamoroso: l’ultima mossa del Manchester Utd

Si prospetta un sorprendente intreccio di mercato fra Napoli e Manchester United: ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

Entrambe le società starebbero già ragionando sul futuro delle rispettive rose: le necessità potrebbero creare una trama particolare.

Il Napoli ed il Manchester United sono due club che stanno attraversando un periodo simile ottenendo risultati differenti. Gli azzurri dominano in Serie A e sono ai quarti di Champions League, mentre gli inglesi sono terzi in Premier League e ai quarti di Europa League. Entrambe le società hanno apportato importanti cambiamenti in estate con interventi sulla rosa o sulla panchina (nel caso dei Red Devils): l’obiettivo comune è quello della crescita. I due destini, però, potrebbero incrociarsi a sorpresa in sede di mercato.

Napoli e Manchester United, l’intreccio che nessuno immaginava

Come anticipato, entrambe le società hanno affrontato un periodo di grandi cambiamenti. Il Napoli ha rivoluzionato la rosa, mentre lo United si è affidato a ten Hag ed ha interrotto il rapporto con Cristiano Ronaldo. Entrambi sono club in crescita: gli azzurri puntano allo scudetto e ad un gran cammino in Champions, mentre i Red Devils hanno vinto la Carabao Cup e ambiscono alla vittoria dell’Europa League.

Questo percorso di crescita, però, potrebbe portare le due società ad un punto in comune sul mercato. Secondo quanto riportato dal media danese Tipsbladet, infatti, il Manchester avrebbe messo gli occhi su un giocatore accostato al Napoli da tempo: Rasmus Hojlund.

Il giovane centravanti dell’Atalanta ha stupito tutti per le doti messe in mostra al suo primo anno in Serie A: Gasperini, che lo ha voluto fortemente, punta su di lui e lo ha messo al centro del suo attacco. Giuntoli lo avrebbe messo nel mirino come obiettivo in caso di partenza di Osimhen, mentre gli inglesi lo vorrebbero per sostituire Weghorst, arrivato a gennaio in prestito dal Burnley e che difficilmente sarà confermato.

La tripletta realizzata alla Finlandia da Hojlund alla prima presenza da titolare con la Danimarca avrà sicuramente attirato le attenzioni di tanti osservatori: in estate, dunque, il suo profilo potrebbe essere molto ricercato.

Non solo Hojlund, l’intreccio coinvolge anche un azzurro

Rasmus Hojlund potrebbe essere conteso fra Napoli e Manchester United, ma l’intreccio non finisce qui. Nei mesi scorsi, infatti, si è parlato con insistenza dell’interesse degli inglesi nei confronti di un titolarissimo di Luciano Spalletti: Victor Osimhen.

I Red Devils sono alla ricerca di una punta ed il bomber azzurro è stato accostato molto spesso alla squadra di ten Hag. Di conseguenza, potrebbe delinearsi uno scenario in cui Osimhen e Hojlund avranno i rispettivi destini legati: uno potrebbe giocare per il Napoli e l’altro per lo United. Ad ogni modo, ad oggi è ancora presto per intuire quelle che saranno le rispettive strategie di mercato. Inoltre, anche Harry Kane è stato associato al Manchester.