Di Lorenzo raccontato dal fratello: retroscena di mercato ai tempi di Empoli

Giovanni Di Lorenzo è uno degli uomini simbolo di questo Napoli. Con l’addio dei senatori, nel corso dell’ultima estate, l’esterno difensivo ha ereditato la fascia di capitano, indossata da vero e proprio leader.

La sua escalation nel grande calcio è stata graduale e in pochi si aspettavano potesse diventare importante anche nella nazionale di Roberto Mancini, con cui ha vinto l’europeo del 2021 da titolare.

Di Lorenzo si è imposto nel grande calcio dopo aver giocato praticamente in ogni categoria possibile. Alla soglia dei trent’anni è uno dei leader indiscussi della squadra di Spalletti e per i compagni rappresenta un vero e proprio punto di riferimento. Il fratello Luca è stato recentemente intervistato e ha raccontato alcuni aneddoti sull’uomo dentro e fuori dal campo, rivelando un retroscena di mercato.

Di Lorenzo si è preso il Napoli: il fratello racconta come sarebbe potuta andare

Nella mostruosa stagione del Napoli di Luciano Spalletti a prendersi le prime pagine sono stati spesso i calciatori offensivi, su tutti Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante ciò, uno dei protagonisti e leader di questo Napoli è colui che ne indossa la fascia di capitano: Giovanni Di Lorenzo. Il laterale di difesa azzurro abbina la grande forza difensiva ai buoni tempi d’inserimento in fase d’attacco e in una delle partite cruciali della stagione, la gara d’andata contro l’Eintracht Francoforte, ha saputo trascinare la squadra segnando il gol che ha spento le speranze dei tedeschi.

Il cammino nel grande calcio di Giovanni Di Lorenzo, però, parte da lontano e racconta di tanta gavetta e tanta abnegazione nel lavoro. Di recente il fratello del capitano del Napoli ha parlato a Sportitalia.com raccontando cosa si nasconde dietro al Di Lorenzo calciatore e quanto in famiglia abbiano gioito dei suoi successi. In particolare, il fratello ha parlato di un episodio passato, accaduto quando Giovanni vestiva un altro azzurro: quello dell’Empoli. Ecco le sue parole: “Durante l’ultimo campionato con l’Empoli si parlava di interessi da parte di Roma e Inter, ma il Napoli è stata la squadra che lo ha cercato in modo concreto. E Giovanni non poteva dire di no, non ci ha pensato un attimo“.

Il fratello ha poi proseguito tranquillizzando i tifosi del Napoli circa il futuro del capitano azzurro confermando la voce che, se dipendesse da Di Lorenzo, rimarrebbe al Napoli a vita. Sarebbe potuta andare diversamente, dunque, la carriera di Giovanni Di Lorenzo che, però, ha accettato la corte del Napoli e, adesso, si prepara a scrivere pagine importanti della storia partenopea.