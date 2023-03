Calciomercato Juve, la notizia è una stangata per i tifosi: il messaggio è chiaro

Nel bel mezzo della pausa delle Nazionali arriva una notizia non proprio confortante: riguarda uno dei calciatori migliori della Juventus.

Il prossimo sabato 1 aprile la Juventus tornerà in campo contro l’Hellas Verona e, in attesa di capire se gli verranno restituiti i quindici punti di penalizzazione, spera di tornare in carreggiata per un posto tra le prime quattro del campionato.

Obiettivo non semplice, certo, ma la Vecchia Signora sta avendo un buon ritmo in campionato dopo aver battuto in trasferta l’Inter e raggiunto i quarti di finale di Europa League, una competizione nella quale Massimiliano Allegri farà di tutto pur di arrivare in finale. Oltre agli obiettivi sul campo, continuano a tenere banco i temi di calciomercato che diventeranno sempre più presenti dopo la conclusione della Serie A: molti giocatori in scadenza si siederanno attorno a un tavolo assieme alla nuova dirigenza juventina per capire il loro futuro. Uno di questi sta ben figurando anche con la maglia della sua Nazionale, ma sta vivendo un momento di forte indecisione.

Juve, Rabiot: futuro bianconero in bilico?

Si tratta proprio di Adrien Rabiot, un calciatore che sotto Allegri ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista segnando anche reti pesantissime sia in Serie A che in Europa. Il suo futuro tuttavia è tutto tranne che certo: il francese adora Torino, ama i tifosi e vorrebbe rimanere in Italia, ma almeno in questo momento è aperto a qualsiasi soluzione. Ai microfoni di Le Figaro, l’ex PSG ha parlato del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha escluso la possibilità di tornare a giocare nella capitale transalpina: “Nel calcio di oggi non si può dire cosa succederà. Sono onesto, al momento non so nulla. Si vedrà tra qualche mese. Il calcio e la sfida sportiva rimangono gli elementi più importanti nella mia scelta. PSG? Non bisogna precludersi niente, tengo le porte aperte“.

Non hanno bisogno di certo di essere interpretate queste parole. Rabiot evidentemente vorrebbe rimanere a Torino, ma è ben consapevole che senza la possibilità di giocare in Champions League vedrebbe danneggiata la sua carriera. Oltre a questi aspetti, considerati ovvi da parte della tifoseria bianconera, non è affatto esclusa la possibilità di avviare una nuova esperienza, magari in Premier League, un campionato che ha sempre affascinato Rabiot (lo scorso agosto era stato vicinissimo al Manchester United, poi non se ne fece nulla). Non a caso – come riporta TuttoJuve – nelle ultime ore si registra un forte interessamento da parte del Newcastle. Il manager dei Magpies Eddie Howe avrebbe consigliato alla società di tentare di convincere il francese per costruire una squadra ancor più attrezzata. Anche qui tuttavia conterà molto la partecipazione alla prossima edizione della Champions League: il Newcastle è a meno due dal quarto posto (occupato in questo momento dal Tottenham) e ha tutte le carte in regola per dare una grande gioia ai suoi tifosi.