Juventus, clamorosa indiscrezione su Del Piero e Chiellini: “Idea attuabile”

Indiscrezione che coinvolge la Juventus e due grandi ex come Del Piero e Chiellini: ecco cosa è emerso da una diretta di TVPlay.

La voce sui bianconeri e sui due ex capitani ha sorpreso i tifosi: ecco cosa starebbe accadendo dietro le quinte.

La Juventus sta vivendo una stagione alquanto particolare. I bianconeri, come ben noto, hanno dovuto affrontare una pesante penalizzazione in classifica (-15 punti) in seguito alle indagini sulle plusvalenze fittizie, anche se, negli ultimi giorni, si sta parlando di una possibile riduzione o di annullamento della sanzione. In attesa di capire quelli che saranno gli sviluppi, la squadra di Allegri punta alla qualificazione in Champions League e alla vittoria dell’Europa League, dove dovrà affrontare lo Sporting ai quarti di finale. Intanto, però, circola un’indiscrezione che coinvolge Del Piero e Chiellini.

Juventus, l’indiscrezione sorprende tutti

La Juventus è in attesa di capire cosa accadrà a livello sportivo e legale al termine dei processi e dei ricorsi: i 15 punti potrebbero essere restituiti, ma ci sono ancora degli elementi da valutare che potrebbero cambiare ogni scenario. Intanto, Massimiliano Allegri è riuscito a compattare la squadra ottenendo anche dei risultati importanti: la qualificazione in Champions non è irraggiungibile e i bianconeri sono fra i favoriti per la vittoria dell’Europa League.

Nel frattempo, però, si inizia a pensare al futuro societario. In seguito alle dimissioni del CDA, infatti, si sono susseguite diverse voci riguardanti possibili ingressi all’interno dell’organigramma. Tra i nomi più vociferati ci sono quelli di due grandi ex: Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini. Di questo argomento ha parlato il giornalista Franco Leonetti ai microfoni di TVPlay.

“È un’indiscrezione che sta girando negli ultimi due giorni, non è una notizia ma un’indiscrezione. Mi è stato raccontato con alcuni dettagli che potrebbero arrivare sia Chiellini che Del Piero alla Juventus”: ha esordito così il giornalista, che ha poi aggiunto come sia chiaro che la Juve debba costruire una nuova dirigenza con figure dalle competenze diverse. Secondo Leonetti, dunque, i due ex capitani rappresenterebbero un’idea realizzabile.

Leonetti indica cosa servirà

La Juve è in attesa di scoprire cosa le riserverà il futuro, ma, nel frattempo, sarebbe alla ricerca di nuovi elementi da inserire all’interno della dirigenza. Le indiscrezioni che riguardano Del Piero e Chiellini entusiasmano i tifosi, che sarebbero felici di essere rappresentati da due bandiere come loro. Ad ogni modo, non è ancora chiaro che ruoli potrebbero ricoprire, mentre Leonetti ha evidenziato: “Servirà un DS”.

Diversi indizi portano all’addio dell’attuale direttore sportivo: dopo il cambio di dirigenza, infatti, Cherubini potrebbe lasciare l’incarico. Fra i nomi associati ai bianconeri ci sono quelli di Giuntoli (Napoli) e Massara (Milan), ma sono entrambi due profili difficilmente raggiungibili. Di conseguenza, non sarebbe da escludere che uno fra Chiellini e Del Piero possa ricoprire questo ruolo o la ricerca di un altro dirigente.