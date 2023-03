Mancini si offre a due club, che sgarbo alla Nazionale

Roberto Mancini lontano dall’Italia. L’indiscrezione cresce nelle ultime ore, il C.T. potrebbe lasciare gli Azzurri: gli scenari.

“Ho ancora voglia di divertirmi”, ha detto Mancini subito dopo l’eliminazione per mano della Macedonia. Con questa frase il Commissario Tecnico restava al timone della Nazionale scongiurando le dimissioni: il treno Mondiale non è passato, ancora una volta dopo Ventura, ma l’Italia resta pur sempre Campione d’Europa in carica. Questo non è poco, anzi è tutto, ma non abbastanza.

Specialmente se rapportato alle ultime partite del nuovo corso Azzurro: la sconfitta con l’Inghilterra allo scontro diretto nella partita d’esordio per le Qualificazioni Europee pesa. Subito dopo è arrivata la vittoria contro il Malta, ma è evidente che Mancini appare in notevole difficoltà. Questo potrebbe indicare che sia finito un ciclo: il C.T. potrebbe salutare.

Mancini, addio alla Nazionale: gli scenari di mercato

La Federazione si sta guardando intorno, anche perchè l’ex allenatore di Inter e Lazio comunque è corteggiato da altri. Sirene di mercato che potrebbero far tentennare il Mancio perché – se ti chiama il PSG – l’ingaggio sarebbe di tutto rispetto. Non che a Coverciano faccia la fame, ma a Parco dei Principi le aspettative sono più basse e gli zeri sul conto sono di più.

L’allenatore italiano arriverebbe in Francia dopo la “transizione” Galtier che con una squadra da sogno è riuscito a farsi eliminare dalla Champions League, confermando – tra le altre cose – il tabù dei francesi. Quindi tutto da rifare, per l’Italia e per il Mancio. La Francia sta a guardare sperando ci siano gli estremi per intavolare un discorso.

Tra Francia e Inghilterra: è corsa a due

Accanto ai francesi, però, ci sono anche i britannici: le sirene inglesi suonano forte e portano verso Tottenham. Dalle parti degli Spurs un altro italiano ha fallito: occasione ghiotta per Mancini che andrebbe a sostituire Conte. Anche lì con un lauto ingaggio e le aspettative al minimo.

In questo gioco al ribasso si è instaurato un valzer delle panchine che passa dalla Federazione: il calciomercato si anima a livello internazionale. Le compagini diventano sempre più larghe con un’ambizione maggiore: Mancini a Coverciano ha finito la rendita e, forse, anche la pazienza. La FIGC è pronta a tendergli una mano, ma la stretta, stavolta, potrebbe non essere reciproca.