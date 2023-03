Italia, l’allarme di Mancini: l’annuncio preoccupa tutti

L’Italia inizierà presto il percorso di qualificazione al prossimo Europeo, ma l’allarme lanciato dal ct Roberto Mancini desta preoccupazione.

Tra due settimane l’Italia tornerà in campo per le prime sfide del 2023 che si spera possa far dimenticare il dolore provato nel non aver preso parte al Mondiale in Qatar.

Il prossimo 23 marzo, gli azzurri inizieranno il percorso di qualificazione al prossimo Europeo ed al Maradona di Napoli ospiteranno l’Inghiterra, mentre il 26 marzo affronteranno in trasferta Malta. Un percorso che, stando alle parole di Roberto Mancini, non sarà per niente facile ed il ct lo ha fatto capire in maniera molto dura. Il ct degli azzurri ha lanciato un allarme molto preoccupante in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Mancini si sfoga: il suo allarme preoccupa i tifosi

L’Italia tornerà a giocare a Napoli dopo 10 anni dall’ultima volta quando, nel 2013, affrontarono l’Armenia in una partita valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2014 terminata 2-2. Stavolta, invece, si tratta delle qualificazioni al prossimo Europeo e di fronte ci sarà un avversario di tutto rispetto come l’Inghilterra. Gli azzurri vogliono partire bene per evitare di complicare subito il proprio cammino, ma il ct Roberto Mancini è molto preoccupato in vista di questi impegni. Nel corso dell’intervista rilasciata ad Il Messaggero, l’allenatore degli azzurri si è lasciato andare ad un lungo sfogo, lanciando un allarme che non può non preoccupare i tifosi.

Mancini si è soffermato sulle condizioni fisiche dei giocatori del reparto offensivo, affermando come in quest’ultimo la nazionale non stia messa per niente bene. Il ct azzurro ha dichiarato come Immobile e Raspadori sono ancora out a causa dei rispettivi infortuni, mentre altre punte centrali hanno potuto giocare pochissimo. L’unico che ha un minutaggio maggiore e può considerarsi un titolare è Wilfried Gnonto che, come affermato da Mancini, sta giocando con continuità nel Leeds, offrendo anche buone prestazioni.

In Serie A, invece, la speranza a cui si appiglia il ct azzurro è Moise Kean che potrebbe dunque essere il prescelto per essere titolare contro l’Inghilterra. Mancini ha fatto capire di avere fiducia nell’attaccante della Juventus e la sua speranza è che possa migliorare poiché è ancora molto giovane. Potrebbe trovare spazio anche Andrea Compagno, attaccante della Steaua Bucarest e che tanto bene sta facendo bene in Romania. Mancini ha dichiarato di star seguendo il giocatore da due anni, confermando quanto bene stia facendo e chissà che con Malta non possa arrivare la sua occasione.

Mancini chiama a raccolta i tifosi: il ct punta sul fattore passione

Nonostante i problemi del reparto offensivo, Mancini vuole iniziare il percorso di qualificazione al prossimo europeo nel modo migliore possibile. Per poter vincere contro l’Inghilterra, il ct dell’Italia oltre che sui proprio ai giocatori, punta anche sul fattore passione e nel corso della sua intervista ad Il Messaggero ha chiamato a raccolta i tifosi, affermando come servirà uno stadio pieno d’amore per i colori azzurri.

Come detto l’Italia tornerà a giocare a Napoli a distanza di 10 anni dall’ultima volta e Mancini spera che questo possa invogliare tantissimi tifosi a recarsi allo stadio e a tifare gli azzurri per tutti e novanta minuti. Il ct si è poi soffermato sull’Inghilterra, invitando a non sottovalutarla nonostante gli ultimi risultati favorevoli degli azzurri negli scontri diretti ed aggiungendo come al Mondiale i Three Lions siano usciti in maniera immeritata contro la Francia.