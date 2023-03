Napoli-Atalanta, Spalletti in difficoltà: chi manca all’appello

Per il Napoli di Spalletti, dopo il ko contro la Lazio, non ci sono buone notizie. Il tecnico dovrà fare a meno di loro.

Dopo aver vinto per due mesi interi, il Napoli di Luciano Spalletti ha perso l’ultima gara di campionato. Gli azzurri, infatti, venerdì scorso sono caduti allo Stadio Diego Armando Maradona (per la prima volta nel corso di questa stagione) contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

La rete decisiva della gara è stata realizzata con una gran botta da Matias Vecino, il quale è stato bravissimo a sfruttare un rinvio di testa maldestro da parte di Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli ha avuto sì due importanti occasioni per pareggiare, vedi la traversa colpita da Victor Osimhen e la gran parata di Provedel sul tentativo di Kim Min-Jae, ma non ha mai avuto la forza di aumentare il proprio ritmo di gioco.

Il Napoli, di fatto, non è riuscito a cambiare passo, ma bisogna sottolineare anche i meriti degli uomini di Maurizio Sarri. La Lazio, infatti, è stata bravissima a chiudere ai partenopei ogni linea di passaggio, arrivando a triplicare più di una volta Stanislav Lobotka. Dopo il ko contro i capitolini, il team guidato da Luciano Spalletti è ora atteso dalla gara di sabato contro l’Atalanta. Tuttavia, per il tecnico toscano bisogna confermare delle cattive notizie per la gara contro i bergamaschi.

Napoli, Spalletti contro l’Atalanta dovrà fare ancora a meno di Mario Rui e Raspadori

Luciano Spalletti, per la gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dovrà infatti fare a meno sia di Giacomo Raspadori che di Mario Rui. Questi giocatori non ci saranno contro i bergamaschi per due distinti motivi: il primo per colpa dell’infortunio muscolare subito ormai qualche settimana fa, mentre il terzino per colpa della evitabile espulsione rimediata per il calcio di reazione da a Ciccio Caputo nel corso della sfida contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

Queste due assenze, ormai ufficiali da tempo, vanno a sommarsi a quella di Lozano. Sì, perché il report da Castelvolturno ha parlato di un ‘risentimento’ per l’esterno. Prendendo in considerazione anche il match di ritorno dell’ottavo di Champions League, Spalletti potrebbe essere in difficoltà nello schierare l’undici anti-Atalanta. Molto probabilmente potremmo vedere Elmas al posto di Zielinski, Ndombele al posto di Anguissa e Politano al posto di Lozano.

Tuttavia, se non ci sarà per la gara di sabato prossimo contro l’Atalanta, Giacomo Raspadori potrebbe tornare a disposizione per la successiva giornata di campionato.

Raspadori tenterà di tornare per la gara con il Torino

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’ex attaccante del Sassuolo potrebbe tornare ad essere tra i convocati per la gara in trasferta contro il Torino di Ivan Juric del prossimo 19 marzo. Siamo sicuri che Giacomo Raspadori farà di tutto per esserci per la sfida contro i granata.