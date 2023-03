Napoli, purtroppo è già successo: tutti sconvolti

Una clamorosa news sconvolge l’intero ambiente il Napoli, purtroppo è già successo tutto: tifosi e non solo sconvolti, ecco perchè.

La novità per il club azzurro è di quelle che i tifosi non avrebbero mai voluto sentire, tutto è già successo lontano da occhi indiscreti: in questo momento magico per la piazza questa novità rischia di rovinare il bel clima.

A una settimana dal ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht e a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l’Atalanta il Napoli mantiene il suo status di squadra dominante in Italia e in Europa. La sconfitta contro la Lazio, la prima in questa stagione al Maradona, non ha scalfito l’entusiasmo dell’ambiente, rimasto altissimo anche grazie al vantaggio di 15 punti che comunque continua a esistere tar gli azzurri e l’Inter. A rischiare di rovinare il clima di festa dei tifosi è però un’incredibile novità di mercato che riguarda uno dei big.

Napoli, l’incontro è già avvenuto: ecco quali sono gli scenari futuri

Come detto a più riprese la grande stagione del Napoli sta portando tantissimi protagonisti a finire al centro di voci di mercato di ogni tipo. I giocatori che stanno rendendo in maniera eccezionale durante questa annata sono diversi e si trovano in ogni reparto, in più la giovane età di alcuni di essi li rende automaticamente facili obiettivi dei club più ricchi d’Europa, pronti a spendere grosse somme di denaro per assicurarsi i migliori prospetti di tutto il mondo.

Tra i calciatori che più di tutti si sta prendendo la scena nel corso di questa stagione c’è ovviamente Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è capocannoniere in Serie A ed in generale sta mostrando una grinta e delle capacità fisiche che lo rendono il prototipo del centravanti moderno. Sull’ex Lille le voci di mercato sono state diverse in questi mesi ma nel corso di queste ultime ore Tuttomercatoweb ha scritto di un’incredibile novità che sta spaventando i tifosi.

Stando a quanto riportato dal noto portale web la scorsa settimana è andato in scena un inatteso incontro (all’oscuro del Napoli) tra Roberto Calenda, agente di Osimhen, e Campos il ds del Paris Saint Germain. I due avevano già avuto modo di collaborare per il passaggio proprio del centravanti dal Lille al club azzurro e questo dialogo rinsalda un rapporto che spaventa i tifosi campani. La valutazione che De Laurentiis fa del calciatore resta di 150 milioni, una cifra altissima ma che di certo difficilmente spaventerà il club parigino, abituato a spese folli. In caso di addio di Osimhen per il Napoli si aprirebbe quindi la necessità di un centravanti di spessore: ecco alcuni nomi.

Napoli, se va via Osimhen ecco chi sono i candidati: tra loro anche un avversario europeo

Il rendimento avuto da Victor Osimhen in questa stagione è stato fin qui davvero incredibile. Il nigeriano sta mostrando delle qualità che difficilmente si possono trovare nei pari ruolo in giro per l’Europa e l’interesse mostrato dal PSG rischia di obbligare il Napoli a iniziare a guardarsi intorno per valutare i possibili sostituti del proprio numero 9. Tra i possibili profili proposti da Calciomercato.com anche un avversario di Champions: Randal Kolo-Muani.

Il centravanti francese sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Eintracht Francoforte in cui ha messo a segno 16 gol in 33 presenze tra tutte le competizioni. Kolo Muani per caratteristiche potrebbe rappresentare il perfetto sostituto di Osimhen ma non è il solo nome riportato da CM.com. Oltre al centravanti transalpino resta sullo sfondo l’ipotesi Hojlund, centravanti giovane e che già conosce la Serie A, un dettaglio non di poco conto nelle dinamiche di mercato. Al momento la testa di Osimhen e del Napoli resta comunque orientata al campo e alla lotta scudetto, ma il futuro dell’attaccante ex Lille resta tutto da decifrare.