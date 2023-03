Napoli, Osimhen: la decisione, c’è già l’annuncio ufficiale

L’annuncio è ufficiale e riguarda il centravanti azzurro in forza a Spalletti: Victor Osimhen infatti…

Il Napoli prepara la sfida interna di sabato 11 marzo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, un avversario che ogni anno dimostra di saper dire la sua in trasferta al ‘Maradona’.

Gli azzurri non intendono lasciarsi sfuggire la possibilità di poter rimanere in testa al campionato con un distacco di quindici punti, di conseguenza Spalletti cercherà di motivare i suoi al fine di raggiungere l’unico risultato che conta: la vittoria. Certo, non sarà facile. Come detto la Dea vanta numeri importanti in trasferta allo Stadio ‘Maradona’, ma quest’anno ci sono tutte le premesse affinché i partenopei riescano a stracciare anche questo tabù. Spalletti potrà contare sul talento dei suoi ragazzi, estremamente concentrati nel raggiungere tutti gli obiettivi stagionali (Scudetto e quarti di finale di Champions League).

Napoli, Osimhen festeggia ancora: ecco cosa ha vinto

Victor Osimhen è senza alcun dubbio l’arma migliore presente nell’arco di Luciano Spalletti, il numero nove perfetto per lo scacchiere azzurro. I suoi numeri sono semplicemente mostruosi e fanno capire tutto il lavoro che il tecnico di Certaldo ha fatto nei suoi confronti: in Serie A ha messo a segno diciannove reti di cui nessuna su rigore, oltre a svariati assist per i propri compagni che hanno contribuito a numerosi successi; in Champions League invece ha contribuito di meno solo perché ha saltato quasi tutta la fase a gironi a causa di un infortunio.

Il nigeriano vive anche un periodo personale ricchissimo di soddisfazioni con premi e riconoscimenti che gli cadono letteralmente dal cielo. Dopo aver vinto infatti il premio Golden Soccer Awards 2022 e ricevuto il riconoscimento Premio Sportivo della Stampa Estera, si è portato a casa anche il premio di calciatore del mese di febbraio 2023 secondo l’Associazione Italiana Calciatori (AIC). Un riconoscimento che il Napoli ha già vinto un paio di volte nei mesi precedenti (in precedenza sono stati premiati Kvaratskhelia e Kim Minjae).

Insomma, sono tutti trofei che parlano da soli e che fanno capire che ormai Victor è uno dei centravanti migliori d’Europa e tra i primi al mondo per caratteristiche e fiuto del gol. I tifosi non sperano altro che possa onorare al meglio il suo contratto (in scadenza nel 2025), ma già sanno che sarà molto difficile trattenerlo in Campania per altri due anni.