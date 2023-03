Juventus, nuova classifica? Cambia (ancora) tutto, lo stravolgimento

La classifica di Serie A potrebbe cambiare di nuovo per la Juventus, venendo del tutto stravolta: i tifosi sono senza parole.

Escludendo il Napoli che sta giocando un campionato a parte, in Serie A è una vera e propria bagarre per quanto riguarda la lotta per un posto nella prossima Champions League.

Tra l’Inter seconda in classifica ed il Milan quinto in classifica ci sono solo 3 punti di distacco e tanti scontri diretti da giocare. Sia Roma che Lazio fanno sul serio e non va data per morta l’Atalanta che è distante solo 5 punti dall’ultima posizione disponibile per giocare la Champions League. Tuttavia, questi club dovranno guardarsi bene le spalle dalla Juventus, considerato che la classifica dei bianconeri potrebbe nuovamente cambiare per effetto delle vicende giudiziarie che li vedono coinvolti.

Il TAR dà ragione alla Juventus: classifica di Serie A nuovamente stravolta

La Juventus, sul campo, ha collezionato 50 punti, ma a causa della forte penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello in merito all’Inchiesta Prisma i bianconeri sono scivolati lontanissimi dalla zona Champions League. Un colpo durissimo per la squadra bianconera che, pur collezionando successi importanti, è ancora a -12 dal quarto posto, ultima posizione utile per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia nella giornata di ieri è arrivato un successo importante per la Juventus in ambito giudiziario e ciò può stravolgere di nuovo la classifica.

Il TAR del Lazio, infatti, ha accolto il ricorso dell’ex ds bianconero Fabio Paratici e di Federico Cherubini relativo all’acquisizione da parte della difesa bianconera della famosa “carta segreta” della procura federale che chiedeva alla Covisoc “chiarimenti interpretativi” in merito alla vicenda plusvalenze. Il TAR ha stabilito che la Covisoc ha ora una settimana di tempo per consegnare questa carta alla Juventus e ciò potrebbe portare a risvolti significativi nell’ambito dell’intero processo.

L’acquisizione di questa carta è un punto a favore importante per la difesa bianconera, poiché questa potrebbe dimostrare che la procura federale avrebbe violato i tempi procedurali e l’intero processo potrebbe essere invalidato, portando di fatto all’annullamento della penalizzazione di 15 punti. Nel caso in cui le cose andassero così, la Juventus compierebbe un bel balzo in classifica, occupando il secondo posto qualora continui a vincere in campionato.

La sentenza del TAR che ora mette in dubbio l’intero iter giudiziario ha lasciato increduli i tifosi e non solo quelli bianconeri. Anche quelli avversari sono rimasti senza parole e sanno che per le loro squadre ritrovarsi la Juventus a stagione quasi conclusa al secondo posto sarebbe un bel problema, poiché significherebbe che una di queste potrebbe non prendere parte alla Champions League il prossimo anno. I tempi per capire se e quando sarà revocata questa penalizzazione, però, sono ancora molto lunghi.

Ricorso Juventus: cresce la fiducia della società bianconera

La Juventus, dopo aver subito questa pesante penalizzazione, non se n’è stata con le mani in mano ed i bianconeri hanno presentato ufficialmente ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Per il club bianconero, le motivazioni della Corte d’Appello riguardo la penalizzazione subita fanno acqua da tutte le partiti ed ha preparato un ricorso abbastanza corposo e punta ad una piena assoluzione.

All’interno della Juventus la fiducia cresce giorno dopo giorno e la sentenza del TAR potrebbe dare una grossa mano per ottenere l’assoluzione. La società bianconero ha sempre dichiarato la propria innocenza ed ora punta a dimostrarlo, ripulendo la propria immagine e tornando prepotentemente in corsa per un posto in Champions League. Il Collegio di Garanzia del CONI si esprimerà sul ricorso presentato dalla Juventus entro 60 giorni e ciò significa che la classifica di Serie A a metà aprile potrebbe essere completamente diversa da quella attuale.