Milan, futuro Pioli: l’annuncio in diretta non lascia spazio a dubbi

Il futuro di Pioli sulla panchina del Milan è sotto la lente d’ingrandimento: ne ha parlato in diretta un ospite di TVPlay.

L’allenatore è al centro di alcune voci riguardanti il suo futuro con i rossoneri: ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

Il Milan sta disputando una stagione altalenante. I rossoneri, campioni d’Italia in carica, sono praticamente fuori dalla corsa scudetto: si ritrovano a -18 punti dal Napoli. Si tratta di una distanza dalla vetta che lascia poche speranze per una clamorosa rimonta: l’obiettivo sarà quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Anche a causa delle difficoltà incontrate, si parla del futuro di Stefano Pioli: un ospite di TVPlay ha parlato di questo argomento provando a far chiarezza sulla situazione.

Milan, quale futuro per Pioli? L’annuncio è chiaro

Il Milan ha una missione da qua alla fine della stagione: chiudere nella top 4 della Serie A. Mancare la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un danno economico e sportivo non indifferente. La sconfitta con la Fiorentina ha complicato la situazione, ma nulla è perduto quando mancano ancora 13 giornate alla fine del campionato. Inoltre, la classifica ha già dimostrato di essere molto mobile a causa della mancata costanza di squadre come Inter, Atalanta, Roma o Lazio

Un altro obiettivo importante per il Milan è sicuramente il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri hanno vinto il match d’andata degli ottavi contro il Tottenham per 1-0: per passare il turno, i rossoneri hanno a disposizione due risultati su tre. La partita di Londra sarà molto complicata e, secondo il giornalista Frank Piantanida (intervenuto ai microfoni di TVPlay), potrebbe essere determinante per il futuro di Pioli.

Secondo Piantanida, questa sfida potrebbe essere decisiva per l’allenatore del Milan: “Non che abbia fatto male, ma da una squadra con lo scudetto sul petto, una qualificazione in Champions credo sia la dimensione minima di questa squadra. Se c’è un uomo tra i riflettori quello è sicuramente Stefano Pioli”. Il mister è attualmente legato ai rossoneri da un contratto fino al 2025: la società ha dimostrato di aver fiducia in lui, ma, secondo il giornalista, la conferma non sarà scontata, soprattutto in caso di eliminazione dagli ottavi di Champions League.

Si riparte dal gol di Diaz: cosa serve per il passaggio del turno

Il Milan sfiderà il Tottenham per il match di ritorno degli ottavi di Champions. All’andata, i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie alla rete in apertura di Brahim Diaz: il risultato, dunque, è ancora molto aperto. Il ritorno si giocherà in casa degli Spurs, che sperano di ribaltare il risultato per approdare ai quarti di finale.

La formazione di Pioli passerà il turno con una vittoria o con un pareggio, mentre in caso di sconfitta con un gol di scarto si andrà ai supplementari (con le attuali regole, il gol in trasferta non vale doppio). Se a vincere fosse la squadra di Conte con un margine di due reti, allora sarebbero i londinesi a strappare il pass per la prossima fase ad eliminazione diretta.