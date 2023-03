Napoli, ricordi James? Stanno attivando la clausola

Napoli ricordi James Rodriguez? Sicuramente sì, visto che è stato senza ombra di dubbio uno dei colpi mancati più discussi dell’intera era De Laurentiis. Carlo Ancelotti voleva solo un giocatore per rinforzare la sua squadra, il colombiano, ma per diverse questioni -soprattutto economiche- il patron azzurro non portò mai a termine quest’operazione.

Da quell’estate tante cose sono cambiate, come ad esempio la carriera stessa di James Rodriguez che è stata un continuo declino. Ora sembra che l’ex Real Madrid abbia però nuovamente ritrovato linfa, come dimostra il fatto che il club si sia deciso ad attivare la clausola per acquistarlo una volta e per tutte.

Napoli, stanno comprando James: le ultime

James Rodriguez è stato senza ombra di dubbio uno dei rimpianti più eclatanti dell’intera gestione De Laurentiis. Nell’estate del 2019 il popolo azzurro sognava di vedere in maglia Napoli il campione colombiano che, alla fine, fu costretto a rimanere al Real Madrid ai margini del progetto tecnico di Zidane.

Da allora le strade fra James ed il Napoli non si sono mai più incrociate, anche se qualche ritorno di fiamma in qualche sessione di calciomercato c’è stato, seppur non confermato. Adesso gli azzurri di Spalletti volano, viaggiano a vele spiegate, ed un campione come il colombiano all’interno dello spogliatoio potrebbe servire per mantenere ben salda la mentalità vincente anche per le prossime stagioni.

Peccato che, come in occasione dell’agosto del 2019, anche se il Napoli ci provasse James Rodriguez difficilmente potrebbe sbarcare in Serie A, visto che il suo futuro sembra essere ancora in Grecia all’Olympiakos.

Napoli, James rimane all’Olympiakos: verrà esercitata la clausola

Il futuro dell’ex desiderio del Napoli James Rodriguez nel prossimo calciomercato sarà ancora in Grecia all’Olympiakos. Dopo le deludenti esperienze all’Everton ed all’ Al-Rayyan il campione colombiano sembra essere completamente rinato nel Peloponneso, come dimostrano le statistiche di questa stagione.

21 presenze in tutte le competizioni, cinque gol e sei assist. Numeri importanti, quasi decisivi, che infatti hanno convinto l’Olympiakos ad attivare la clausola presente all’interno del suo contratto.

A fronte di questo, stando infatti a quanto riportato da TMW, nel giro di qualche giorno James rinnoverà per almeno un’altra stagione con l’Olympiakos.

James rinnova con l’Olympiakos: Napoli resta solo un miraggio

Con la firma sul rinnovo con l’Olympiakos l’ipotesi di vedere finalmente James Rodriguez con la maglia del Napoli rimane ancora una volta un semplice miraggio, un’utopia. Qualora il club del Pireo non avesse esercitato l’opzione di rinnovo il colombiano sarebbe andato in scadenza, e per apportare qualità alla rosa di Spalletti Giuntoli ci avrebbe potuto fare più di un pensiero, vista l’occasione.

Ad oggi James-Napoli rimane una semplice, ed intrigante, suggestione, pensando a quello che sarebbe potuto essere ma che alla fine non è stato.