Italia, ecco la consolazione durante il Mondiale: Mancini riparte da qui

L’Italia osserva il Mondiale da spettatrice, ma la nazionale di Roberto Mancini può accontentarsi di una consolazione importante.

Gli Azzurri potranno assistere al torneo da casa a causa della mancata qualificazione, ma c’è un dettaglio che fa sorridere il CT.

Roberto Mancini lo ha detto sin da subito: assistere ai Mondiali da spettatori è più doloroso della mancata qualificazione stessa. Dopo la vittoria dell’Europeo nell’estate del 2021, gli Azzurri hanno prima mancato il primato nel girone qualificatorio (fatale il doppio confronto con la Svizzera) e poi sono stati eliminati al primo turno dei playoff dalla Macedonia con un gol all’ultimo minuto.

Il CT, che ha pensato anche alle dimissioni dopo la grande delusione, ha poi scelto di rimanere con un grande obiettivo: portare l’Italia al Mondiale del 2026 con l’idea di vincerlo. Durante questa edizione del torneo, però, gli italiani dovranno accontentarsi di seguire la competizione da spettatori disinteressati, anche se un dettaglio può comunque far sorridere.

Italia, soddisfazione e consolazione dal Mondiale

L’Italia ha giocato due amichevoli a ridosso del Mondiale, di cui una il giorno stesso della gara inaugurale. I tifosi della nazionale hanno sottolineato come tutto questo abbia aumentato ulteriormente il senso di beffa e rammarico per non essere in Qatar.

Nel frattempo, però, è iniziata la competizione e, ovviamente, le attenzioni si sono spostate lì.

Nelle prime partite sono arrivate le prime sorprese. L’Argentina è caduta contro l’Arabia Saudita, mentre il Giappone ha battuto la Germania. Inoltre, alcune big hanno dato dimostrazione della propria forza grazie a prestazioni molto convincenti, come nel caso di Ighilterra, Francia e Spagna. L’Italia osserva, ma può anche ritenersi soddisfatta: con la sconfitta dell’Albiceleste, infatti, è rimasto intatto il record di risultati utili consecutivi.

Messi e compagni, nonostante il vantaggio iniziale, si sono dovuti arrendere agli arabi, che nel secondo tempo hanno ribaltato il risultato grazie a due gol splendidi. L’Argentina è stata la prima delle favorite a rimediare una sconfitta, che però è costata cara anche per quanto riguarda la soddisfazione di strappare un record.

La nazionale di Scaloni, infatti, non perdeva da ben 36 partite: nel mentre ha anche vinto la Copa America nella finale del Maracanà contro il Brasile. Proprio da una sconfitta contro i verdeoro era partita la striscia, che dal 2 luglio 2019 è proseguito fino al 22 novembre 2022.

Il record di Mancini rimane intatto

Piccola consolazione, dunque, per l’Italia. La squadra di Mancini detiene il record per la striscia di partite senza sconfitte più lunga di sempre per una nazionale: 37. La differenza con l’Argentina di Scaloni, dunque, rimane di una sola partita.

La serie degli Azzurri è partita il 10 ottobre 2018 e si è interrotta il 7 ottobre 2021 e, proprio come nel caso dell’Albiceleste, è anche arrivato un trofeo nel mentre: l’Europeo. Ad interrompere la corsa dell’Italia è stata la Spagna di Luis Enrique nel match di Conference League giocato a San Siro.

In quel caso la Roja si è imposta per 2-1 (esattamente come l’Arabia contro l’Argentina) con la doppietta di Ferran Torres (di Pellegrini il gol della speranza).

Gli spagnoli hanno poi perso la finale della competizione contro la Francia.