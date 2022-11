Ex Napoli sempre più vicino alla Juve, ma i tifosi azzurri voltano le spalle

Un ex calciatore del Napoli è sempre più vicino al trasferimento a titolo definitivo alla Juve, ma gli azzurri possono sorridere.

Una vecchia conoscenza degli azzurri è ormai ad un passo dalla maglia bianconera. Ecco, però, perché il Napoli può essere contento.

Il Napoli ha vissuto una prima parte di stagione decisamente positiva. Gli azzurri hanno chiuso il 2022 con undici vittorie consecutive in Serie A consolidando così il primato in classifica con otto punti di vantaggio. Nonostante la rivoluzione estiva sul mercato, la formazione di Spalletti è riuscita a mantenere la competitività. Tra i nuovi acquisti, in particolare, si sono distinti Kim Min-Jae e Kvaratskhelia, che hanno raccolto le pesanti eredità di Koulibaly ed Insigne.

Anche in Champions League i risultati sono stati straordinari: cinque vittorie ed una sconfitta e primo posto nel girone davanti al Liverpool di Klopp, battuto al Maradona nello scontro diretto. Agli ottavi ci sarà il confronto con l’Eintracht Frankfurt, squadra tedesca che ha vinto la scorsa edizione dell’Europa League.

Nel frattempo si parla già di mercato: un ex azzurro è sempre più vicino al trasferimento a titolo definitivo alla Juventus.

Ex Napoli ad un passo dalla Juve: ecco perché gli azzurri possono sorridere

Il campionato è momentaneamente fermo e, di conseguenza, si parla già di calciomercato. Come noto, la rivalità fra Napoli e Juve è molto sentita e, spesso, ci sono stati incroci e duelli anche sul mercato. Oltre ai giocatori contesi fra le due società, ci sono stati anche dei doppi ex come Ferrara, Cannavaro e, soprattutto, Higuain.

Il giocatore che ha indossato entrambe le maglie in tempi più recenti, però, è Arkadiusz Milik. Il polacco ha lasciato gli azzurri in seguito ad alcune problematiche sorte durante il rinnovo di contratto e, dopo un periodo fuori rosa, ha deciso di trasferirsi al Marsiglia. Dopo una stagione e mezza, però, è tornato in Italia per giocare con la Juve.

Il suo impatto con il mondo bianconero è stato positivo: partito come vice-Vlahovic, si è ritagliato sempre più uno spazio importante fino a diventare partner offensivo del centravanti serbo. Dopo l’infortunio dell’ex Fiorentina si è preso l’attacco sulle spalle giocando come unica punta.

La Juve lo ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia e, secondo varie indiscrezioni, sarebbe molto vicino al trasferimento a titolo definitivo in bianconero. Questa operazione farebbe anche sorridere il Napoli.

Milik alla Juve a titolo definitivo: sorridono gli azzurri

Visto il suo buon rendimento, Milik è sempre più vicino alla conferma alla Juve. I bianconeri, che hanno puntato su di lui in estate dopo aver inseguito Depay a lungo, sarebbero pronti a versare €7 milioni più bonus al Marsiglia in estate.

Questa operazione interessa direttamente anche al Napoli, poiché, quando ha ceduto il polacco ai francesi, hanno strappato una percentuale sulla futura rivendita. Questo significa che, del totale che i bianconeri verseranno all’OM, una parte andrà nelle casse azzurre.

Ad ogni modo, il trasferimento a titolo definitivo potrebbe concretizzarsi solo durante la prossima estate. Tutto dipenderà dalla seconda parte di stagione, ma ogni indizio porta alla conferma in bianconero per Milik.