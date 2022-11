Totti Blasi, spunta il video chiave: è partito tutto da quella frase

Il rapporto Totti Blasi è irrimediabilmente compromesso, ed in questo video lui rifila un sonoro “vaffa” alla sua ex moglie.

Totti Blasi, da mesi la loro vicenda monopolizza le attenzioni dei giornali di gossip. La scampa scandalistica ha fornito già parecchi dettagli su tutto ciò che sarebbe successo tra l’ex capitano della Roma e la presentatrice di Mediaset.

La fine del loro amore è arrivata dopo vent’anni di relazione, diciassette dei quali vissuti da marito e moglie. Ma ora la coppia Totti Blasi non è più tale ed anzi, i due nemmeno si parlano più. I recenti incontri avuti in sede di tribunale per portare avanti la causa di divorzio li hanno visti l’uno ignorare l’altra e viceversa.

L’ex duo Totti Blasi si è rivolto la parola solo quando necessario, per chiarire alcuni dettagli in merito alla separazione dei beni. Fino ad oggi i periodici scandalistici hanno riferito di come entrambi siano stati impegnati ad accaparrarsi i beni del rispettivo ex coniuge.

Insomma, tutto questo lascia presagire che la querelle Totti Blasi pare essere destinata a durare a lungo. A marzo 2023 ci sarà la prossima udienza, ed intanto lui già da mesi si è ormai legato a Noemi Bocchi, con la quale è andato a vivere in un appartamento di lusso a Roma Nord.

Totti Blasi, lui le dice “vaffa…”

La villa lussuosissima e circondata da un immenso parco all’Eur continuerà invece ad essere la dimora di Ilary Blasi e dei figli Cristian, Chanel ed Isabel Totti. Intanto però emerge un retroscena che riguarda il numero 10 che rimarrà per sempre nella storia della Roma. E che purtroppo di gol al Napoli pure ne ha segnati in carriera.

I soliti bene informati fanno sapere che la crisi coniugale tra Totti ed Ilary sarebbe nata praticamente un anno fa, nel corso dell’inverno 2021. E che proprio in quel periodo lui avrebbe conosciuto la Bocchi, legandosi a quest’ultima sempre di più.

Spunta un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram di Ilary Blasi nel corso del quale si vede lei dare un mazzolino di fiori finto a lui a San Valentino, con anche dei cioccolatini di una nota marca italiana. E Totti reagisce con un sonoro “vaffa” esclamato con una espressione criptica. Un po’ ridendo ed un po’ no.

Forse ai tempi potevano esserci dei margini per una riconciliazione, e magari i due ci hanno pure provato. Certo è che poi però le circostanze attuali hanno fatto si che quella scena divenisse a suo modo profetica.