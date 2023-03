L’annuncio che lascia di sasso: Osimhen gela Napoli

Il Napoli e tutti i suoi tifosi sono seriamente preoccupati per la vicenda che vede come protagonista uno dei leader della squadra, Victor Osimhen

Il classe ’98, mai come quest’anno, sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatto. Un miglioramento che tutti hanno notato. Non è affatto un mistero che sia il capocannoniere di questa stagione in Serie A. Oramai le difese avversarie hanno paura di lui visto che incute timore e preoccupazione (soprattutto per i portieri costretti a chinarsi e prendere il pallone dalla rete in più di una occasione).

Come riportato in precedenza, però, arrivano notizie che riguardano il suo futuro che non faranno affatto piacere ai sostenitori azzurri. Soprattutto in un momento molto delicato ed importante della stagione. Proprio mentre in città si stanno preparando alla grande festa e si sta ritornano a coronare un sogno che manca da ben 33 anni. Le sue ultime prestazioni hanno impressionato tutti, soprattutto i top club che sono pronti a puntare fortemente su di lui.

In particolar modo una squadra che è pronta a fare sul serio per provare ad acquistare il suo cartellino. Si sa, avviare trattative con il presidente Aurelio De Laurentiis non è affatto facile. A meno che non arrivi quella cifra che il numero uno azzurro vuole per uno dei suoi pupilli.

Napoli, paura Osimhen: la big fa sul serio per lui

A lanciare l’allarme ci ha pensato direttamente il noto quotidiano “Tuttosport“. Mentre il Napoli si appresta ad affrontare il Milan nelle prime tre sfide contro i rossoneri, c’è un top club che punta fortemente sul nigeriano. Tanto da arrivare ad una cifra a dir poco importantissima pur di averlo a disposizione per la prossima stagione. Stiamo parlando del Bayern Monaco che è pronto a fare sul serio per lui.

Non è affatto un mistero che il nuovo manager dei bavaresi, Thomas Tuchel, lo voleva già ai tempi del Chelsea. Adesso, una volta ritornato in Germania, è pronto a chiedere alla dirigenza campione di Germania un piccolo sacrificio economico per avere uno degli attaccanti più forti in circolazione non solo in Serie A, ma in tutto il mondo.

Addirittura sono disposti ad arrivare a 120 milioni di euro. Molto di più di quanto il Napoli ha speso dal Lille per averlo. Una cifra che difficilmente può essere rifiutata in questo caso. L’ultima parola, però, spetta proprio a De Laurentiis. Nel frattempo la concentrazione degli azzurri è decisamente rivolta su altro. Prima i prossimi impegni, poi si penserà al futuro dell’attaccante.