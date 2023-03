Irma Testa la sorprendente affermazione sulla Juventus: “Napoli è metà e metà”, ma ha torto

Irma Testa, neocampionessa del mondo di pugilato, si sbaglia di grosso su Napoli metà azzurra e metà bianconera

Volteggiando sul ring come una farfalla (il suo soprannome è “butterfly”), Irma Testa, cresciuta a pane e pugni, ha aggiunto un altro tassello alla sua straordinaria carriera: dopo essere stata prima azzurra a partecipare ai Giochi Olimpici, a Rio de Janeiro nel 2016, e dopo il bronzo olimpico a Tokyo, nel 2021, si è laureata campionessa del mondo di pugilato nella categoria 57 kg ai Mondiali che si sono svolti a New Delhi, in India.

“Per conquistare questo titolo ho sacrificato tutta la mia adolescenza, tutta la mia vita. Ma se questi sono i risultati, vorrei farlo per altri vent’anni”, le parole a caldo di Irma Testa, la “Rocky Balboa” in gonnella che è salita sul tetto del mondo riscattando così un’adolescenza difficile e inorgogliendo i suoi concittadini. Dichiarazioni che, però, è il proprio il caso di dirlo, “fanno a pugni” con altre che hanno fatto storcere il naso proprio ai napoletani che hanno esultato e si sono emozionati per l’alloro iridato conquistato dalla “farfalla” del ring.

Ebbene, Irma Testa, originaria di Torre Annunziata, come detto, ha spiazzato i napoletani non tanto con la sua dichiarata fede juventina quanto per il suo non sentirsi (giusto per rimanere in ambito entomologico) una mosca bianca, anzi bianconera: “Mia mamma ha la casa tappezzata in bianco e nero. Tradimento? No, ma tanto a Napoli sono metà del Napoli e metà juventini…”.

Irma Testa ha torto: il 46.7% dei campani tifa per il Napoli

Ma è proprio così? Anni a digiuno di trionfi (il secondo scudetto è datato 1990) hanno, dunque, alienato al Napoli, il più prestigioso club della Campania e di tutto il Mezzogiorno, le simpatie dei calciofili campani?

Beh, spiace dirlo, ma questa volta ad andare al tappeto è proprio la neocampionessa del mondo. Infatti, come ricordato da Angelo Forgione, scrittore, giornalista e blogger, secondo l’ultima indagine demoscopica di riferimento, realizzata da StageUp e Ipsos la scorsa estate, il Napoli, quarta squadra più tifata in Italia con 2.577.000 tifosi nel 2021, ha il suo feudo di aficionados proprio in Campania. Nel dettaglio, il Napoli è la squadra del cuore del 46,7% dei tifosi campani. Segue la Juventus ma, al contrario di quanto dichiarato dalla “farfalla” di Torre Annunziata, a notevole distanza: il 17.1% ha tatuati sulle pelle i colori bianconeri.

Le milanesi, Inter e Milan, si spartiscono, rispettivamente con il 10% e il 9.4%, le simpatie del 20% dei calciofili campani. Alle altre rimangono le briciole. In particolare, il 3.5% tifa per la Salernitana e il 2.8% per l’Avellino, i cui bacini di tifosi coincidono molto verosimilmente con quelli provinciali, mentre il 2.95% per la Roma, con tutte le altre squadre che si dividono le preferenze del restante 6.3%.