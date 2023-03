Perché Osimhen non riesce a segnare con la Nigeria: il ‘dettaglio’ che nessuno ha considerato

Devastante con il Napoli, Victor Osimhen ha grosse difficoltà nell’andare a segno con la Nigeria: ecco perché il bomber azzurro non riesce a fare la differenza.

La stagione di Victor Osimhen è stata fin qui di altissimo livello. L’attaccante nigeriano è il capocannoniere della Serie A con 21 reti ed anche in Champions League sta trascinando il Napoli.

Per la prossima estate, le big europee sono pronte a darsi battaglia pur di strappare il bomber nigeriano agli azzurri che, però, chiedono più di 100 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore. Tuttavia, benché in questa stagione sia davvero devastante, Osimhen sta trovando grossi problemi nell’andare a segno con la Nigeria ed anche nelle ultime partite è rimasto a bocca asciutta.

Astinenza da gol per Osimhen con la Nigeria: il “dettaglio” è sfuggito a tutti

Mentre in Europa le nazionali sono state impegnate nelle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024, quelle africane stanno disputando le qualificazioni per la prossima Coppa d’Africa. Tra le squadre impegnate c’è ovviamente anche la Nigeria che occupa il primo posto del gruppo A con 9 punti, a +2 sulla Guinea-Bisseau seconda e a +4 sulla Sierra Leone terza. Nelle ultime due partite, le Super Eagles hanno ottenuto una sconfitta ed una vittoria per 1-0 entrambe contro la Guinea-Bisseau ed il prossimo giugno sarà decisiva per la qualificazione la sfida contro la Sierra Leone. Per allora, la Nigeria spera di avere in Victor Osimhen un’arma in più, dato che l’attaccante del Napoli è in chiara astinenza da gol.

Nonostante con gli azzurri sia praticamente inarrestabile, Osimhen sta trovando tantissime difficoltà nell’andare a segno con la nazionale e la cosa non può renderlo felice. L’attaccante nigeriano non segna per il proprio paese da giugno 2022 quando firmò un poker contro Sao Tome e Principe in una gara sempre valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa e da allora il giocatore è rimasto a secco. In molti stanno cercando di capire il motivo per il quale Osimhen è in crisi con la sua nazionale e a provare a dare una spiegazione ci ha pensato il ct nigeriano José Peseiro che ha fato notare un “dettaglio” che è sfuggito a tutti.

Secondo quanto affermato da Peseiro nel post partita della sfida contro la Guinea-Bisseau, dove Osimhen ha anche colpito un palo, il problema dell’attaccante del Napoli è puramente mentale. Il ct ha dichiarato come nella Nigeria Osimhen senta maggiormente la pressione rispetto a quando veste la maglia del Napoli, sottolineando come questo non sia positivo per lui. Nonostante tutto, Peseiro ha speso parole importanti per il proprio giocatore, affermando come Osimhen sia l’attaccante più forte d’Europa e che può capitare di non andare in rete ed aggiungendo come lotti molto per la sua nazionale.