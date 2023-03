Napoli, pessima notizia: Spalletti in difficoltà

Luciano Spalletti deve gestire una situazione non semplice sul fronte infortuni: l’azzurro può saltare la prossima sfida tra Napoli e Milan.

Quando si pensa al Napoli targato Luciano Spalletti, vengono in mente soltanto cose belle. Perché questo Napoli è oggettivamente un insieme magnifico di calciatori, al di là delle simpatie/antipatie condizionate ovviamente dal tifo di ogni amante di questo sport.

Gli azzurri sono andati ben oltre i pronostici di inizio stagione, momento in cui la squadra veniva esclusa più volte dalla zona Champions. Capitan Di Lorenzo e compagni, invece, conquisteranno il terzo Scudetto della storia del club partenopeo con ogni probabilità e chissà che non riescano pure nell’impresa di portarsi a casa la coppa dalle grandi orecchie. Nella massima competizione europea i campani hanno raggiunto lo step dei quarti di finale e sono considerati dai più i favoriti quantomeno per tagliare il traguardo della finale a Istanbul, complice un sorteggio favorevole almeno sulla carta. Ciò che sorprende più di tutto il resto è il ritmo davvero impressionante della truppa del tecnico di Certaldo, che prosegue il percorso in questo modo da mesi.

I protagonisti assoluti del giocattolo quasi perfetto di Spalletti, senza dubbio, sono Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, una delle coppie d’attacco più prolifiche nel panorama calcistico internazionale. In particolare il bomber nigeriano, che sta facendo letteralmente impazzire i suoi tifosi a suon di gol e prestazioni da incorniciare. Tant’è che in città è scoppiata la Osimhen-mania, con vari richiami (anche i più impensabili) all’attaccante classe ’98. Gran parte del merito per il capolavoro in questione va data, ovviamente, al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in grado di costruire un gruppo molto forte andando a prendere pedine semisconosciute e dai costi accessibili. Un lavoro eccezionale, che valorizza ulteriormente le qualità fuori dal comune del dirigente toscano. Purtroppo, però, nell’arco di una lunga annata sportiva è necessario fare i conti pure con gli infortuni.

Napoli, Bereszynski sul rientro in campo: “Non so se potrò esserci contro il Milan”

In tal senso, spesso, le soste per le nazionali generano delle problematiche abbastanza rilevanti. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Bartosz Bereszynski: il terzino ha riportato “una distorsione al legamento del ginocchio durante l’allenamento“, come si legge in una nota ufficiale pubblicata negli scorsi giorni dalla Federazione polacca.

Per quanto concerne il rientro in campo, le sensazioni non sono affatto positive. Ne ha parlato lo stesso calciatore in un’intervista rilasciata a TVP Sport: “Deve passare ancora un po’ di tempo. Lo sapevo da quando mi è stata data la diagnosi che non avrei giocato con la Nazionale. Non so se riuscirò ad essere disponibile già per la prossima sfida di campionato (contro il Milan, ndr). Tutto dipenderà dai test che farò in questo giorni“. È vero che l’esterno basso, arrivato in prestito dalla Sampdoria a gennaio, non ha ancora accumulato minuti con la maglia del Napoli, ma da qui alla fine dei giochi servirà l’aiuto di tutti i membri della rosa. Spalletti, perciò, spera di riavere Bereszynski a completa disposizione il prima possibile.