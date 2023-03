Napoli: tegola per Spalletti, salta il Milan

Brutte notizie per Spalletti in vista di Napoli-Milan: un big si è fatto male e non sarà a disposizione contro i rossoneri.

Bruttissime notizie per Spalletti in vista di Napoli–Milan e soprattutto in ottica Champions League: un big si è fatto male e non sarà a disposizione per la partita contro i rossoneri. Ma ora inizia ad esserci anche preoccupazione in vista dei quarti di finale della competizione internazionale.

Stando alle ultime informazioni pubblicate dallo stesso club partenopei, il calciatore ha accusato una lesione distrattiva all’adduttore sinistro e le sue condizioni saranno valutate con molta attenzione la prossima settimana. Solo in quel caso si avrà un quadro molto più chiaro sui tempi di recupero.

Napoli: infortunio per un titolare, le sue condizioni

Il mese di marzo per il Napoli non si conclude sicuramente nel migliore dei modi considerando questo contrattempo. Un problema fisico che sicuramente cambia molto i piani di Spalletti, costretto ora ad affrontare le prime partite di campionato in un modo diverso e soprattutto con la speranza di averlo a disposizione per la partita di Champions League sempre contro il Milan.

Per il momento il Napoli non si è sbilanciato, ma si tratta di una lesione distrattiva e sicuramente il primo obiettivo è quello di non peggiorare la situazione e quindi magari arrivare ad una ricaduta che potrebbe e non poco complicare la stagione e il futuro della stagione. Osimhen ha rimediato una lesione distrattiva all’adduttore sinistro in Nazionale ed ora per lui il rischio è quello di saltare la partita di andata di Champions League.

Vedremo cosa succederà la prossima settimane sulle condizioni di Osimhen. Sicuramente la speranza è quella di riuscire ad avere a disposizione l’attaccante per il match di San Siro del 12 aprile, ma per il momento nessuno si sbilancia e si preferisce attendere prima di dare comunicazioni ufficiali sui tempi di recupero dello stesso calciatore partenopeo.

Infortunio Osimhen: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Osimhen saranno valutate la prossima settimana. Per il momento la certezza è rappresentata dalla assenza contro il Milan e con il Lecce anche per non rischiare ricadute e quindi aspettare ancora un po’ prima di rivederlo in campo.

L’obiettivo è quello di averlo titolare (o almeno in panchina) nei quarti di finale di andata di Champions League, ma una certezza la si avrà solamente la prossima settimana visto che per il momento il Napoli non ha dato comunicazioni e quindi si preferisce mantenere la massima cautela almeno fino a quando non si hanno delle maggiori certezze sui tempi di recupero di Osimhen da questo infortunio.