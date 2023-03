Kim, che gaffe: lo scivolone spiazza i tifosi del Napoli

Di ritorno dagli impegni con la sua Nazionale, il difensore Kim si è reso protagonista di uno scivolone che non è passato affatto inosservato

Tanto è vero che le sue ultime dichiarazioni hanno fatto molto rumore. Non solo: hanno provocato un vero e proprio terremoto calcistico tra i tifosi azzurri visto che mai si sarebbero aspettati parole così forti da parte di uno dei leader della difesa azzurra guidata da Luciano Spalletti. Un vero e proprio “scivolone” che, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro dei social network.

Successivamente, però, sono arrivate subito le dichiarazioni di scuse da parte dello stesso calciatore. Una volta aver ammesso l’errore ha fatto nuovamente “mea culpa”. Decisamente un altro tipo di cultura rispetto a quella occidentale. Anche se in molti continuano a non capire il perché di tutto questo. Ripercorriamo insieme quello che è accaduto in queste ore.

Napoli, Kim spiazza tutti poi chiede scusa

Se non è uno dei migliori centrali in Serie A ed in Europa in questo momento allora davvero poco ci manca. Kim min-jae ha conquistato il cuore dei tifosi azzurri. Un vero e proprio idolo per la tifoseria che non può fare a meno di incitarlo, sia in casa che in trasferta, per ogni suo intervento difensivo. Anche se, a dire il vero, il difensore sudcoreano ha fatto parlare molto di se per un altro motivo.

Dichiarazioni che sono arrivate subito dopo la sconfitta della sua nazionale, in amichevole, contro la Corea del Sud. Queste le parole incriminate: “In questo momento mi sento stanco mentalmente. Per adesso voglio concentrarmi solo sul mio club, piuttosto che sulla Nazionale. Non ho altro da dire adesso”. Parole che hanno spiazzato soprattutto i tifosi della nazionale che mai e poi mai si sarebbero aspettati una uscita del genere da parte sua.

Possibile che, in quel momento, il calciatore stava attraversando un momento difficile. Successivamente, però, non sono mancate le scuse da parte sua. Lo ha fatto con un lungo post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram: “Mi scuso con loro e coi giocatori rimasti sorpresi dalle mie parole. Ho avuto un piccolo infortunio, mi sono ripreso. Sento molto la Nazionale. Sono crollato mentalmente e ho avuto uno sfogo”. Pace fatta, quindi, con tutti. Adesso, però testa al Napoli ed alla prima sfida contro il Milan.