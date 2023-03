Cosa succederebbe al Napoli e alla corsa Champions se si fermasse il campionato oggi?

Se il Napoli e le altre big in corsa per la Champions dovessero fermarsi, sarebbe necessario l’intervento della FIGC: ecco cosa accadrebbe

Chiusa la parentesi rigurdante le nazionali, è tempo di ricominciare a concentrarsi sul campionato di Serie A. Una competizione che ha ancora ben poco da dire per quanto concerne la conquista dello Scudetto. A meno di un clamoroso crollo, infatti, il Napoli guidato da Luciano Spalletti si porterà a casa il trofeo che inseguiva e sognava da tantissimo tempo.

In larga parte il merito va attribuito proprio al tecnico di Certaldo, in grado di dare vita ad un giocattolo quasi perfetto che incute timore anche in Europa. Prestazioni da incorniciare, una dietro l’altra. E adesso gli azzurri vengono considerati, complice il sorteggio abbastanza favorevole sulla carta, perfino i favoriti per quantomeno raggiungere la finale di Champions. Tolta la Juventus, le altre big invece continua a rendersi protagoniste in negativo di un percorso altalenante e non soddisfacente nel complesso.

Dalla Lazio alla Roma, passando per Inter e Milan: nessuna sembra essere capace di mettere a referto un filotto importante di successi, così da staccare le avversarie per un posto nella prossima edizione della massima competizione europea. Qui la situazione è alquanto ingarbugliata e sorge un quesito. Cosa potrebbe accadere se il campionato si fermasse adesso? Ripercorriamo, in tal senso, quanto accaduto tre anni fa, quando il mondo del calcio – così come tutti gli altri settori – era stato fortemente colpito dall’avvento del Coronavirus. In quel momento, quando la Serie A venne interrotta, si dovette prendere in considerazione pure l’ipotesi più estrema, ossia la cancellazione della restante parte del calendario.

Serie A, stop al campionato: servirebbe l’intervento della FIGC, gli scenari

Questa ipotesi non è prevista dallo statuto della FIGC, ma chiaramente in uno scenario d’emergenza simile non si poteva escludere. Se ciò avvenisse realmente, sarebbe necessario l’intervento della Federazione al fine di assegnare tutti i posti validi per la partecipazione alle coppe europee (Champions, Europa e Conference League).

Inoltre, lo Scudetto potrebbe non essere assegnato, ma dato l’ampio vantaggio è molto probabile che i partenopei targati De Laurentiis riceverebbero comunque il principale titolo nazionale. Da non dimenticare, poi, il discorso sulla zona retrocessione, assai intricato. Dunque, la FIGC avrebbe l’obbligo di individuare e ufficializzare una classifica definitiva, tramite un determinato criterio, che successivamente andrebbe consegnata all’Uefa. Neanche a dirlo, sarebbe estremamente difficile stabilire una modalità che metta d’accordo tutti, motivo per cui presumibilmente si verrebbero a generare parecchie polemiche.

Per giunta, l’eventuale annullamento del campionato comporterebbe danni economici significativi ai conti dei club italiani. Il riferimento, entrando più nello specifico, è ai mancati incassi per i biglietti, ma anche possibili ripercussioni sul fronte diritti tv. Fortunatamente, siamo soltanto nel campo delle ipotesi. Nulla di tutto ciò di verificherà da qui alle prossime settimane, con la Serie A che da sabato 1 aprile proseguirà il proprio itinerario fino al 4 giugno, esattamente come da programma.