Juve contro Napoli, la notizia stavolta farà piacere agli azzurri

La rivalità fra Napoli e Juventus è sempre accesa: l’ultima notizia al riguardo farà sicuramente piacere agli azzurri.

Il duello fra campani e bianconeri è vivo su tutti i fronti, dal campo al mercato: questa volta, però, a sorridere è la squadra di De Laurentiis.

La rivalità fra Napoli e Juventus è una delle più sentite in Italia. Nelle ultime stagioni, inoltre, ha anche caratterizzato delle lotte scudetto, con i bianconeri che ne sono sempre usciti vincitori. Quest’anno, però, l’inerzia è cambiata: gli azzurri stanno volando e sono sempre più vicini al trionfo che la piazza aspetta da tantissimi anni. Queste società si sono anche incontrate in sede di mercato, con trattative e “tradimenti” che hanno inasprito i rapporti. L’ultima notizia al riguardo, però, fa sorridere la squadra di De Laurentiis.

Napoli contro Juventus, la novità fa sorridere gli azzurri

Napoli e Juventus, nella storia recente, sono collegate da un filo. Oltre alle battaglie in campo e le lotte per gli scudetti, infatti, ci sono stati diversi intrecci di mercato. Una delle trattative più discusse, sicuramente, è stata quella che ha portato Quagliarella a Torino (con il chiarimento sulla situazione arrivato solo anni dopo), ma quella più celebre, senza dubbio, è quella di Higuain. L’attaccante argentino, dopo aver siglato il record di gol in una stagione di Serie A con la maglia azzurra, ha scelto di vestirsi di bianconero scatenando l’ira dei tifosi napoletani.

Quest’anno le squadre si sono affrontate una volta in campionato: è stato totale dominio per la formazione di Spalletti, che ha vinto per 5-1. Negli ultimi giorni, invece, si è riacceso il contrasto a causa di una notizia che accostava il DS Cristiano Giuntoli alla Juve: sarebbe l’ennesimo passaggio verso Torino che ferirebbe la piazza campana. Tuttavia, lo scenario sarebbe già cambiato: i bianconeri avrebbero deciso di virare su Andrea Berta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il dirigente dell’Atletico Madrid sarebbe diventato l’obiettivo numero uno dei bianconeri per il futuro direttore sportivo. Attualmente il ruolo è ricoperto da Cherubini, ma il suo destino sembra essere sempre più lontano da Torino. Gli altri profilo graditi sarebbero quelli di Massara (Milan), Tare (Lazio) e Campos (PSG). Questa notizia farà sicuramente piacere ai tifosi del Napoli, che sperano di poter contare su Giuntoli anche per i prossimi anni.

Giuntoli, il futuro è sempre più azzurro

Cristiano Giuntoli è uno dei protagonisti dell’annata del Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno fatto ampio ricorso al mercato in estate per rivoluzionare la rosa dicendo addio a giocatori molto importanti per poi puntare su nuovi profili. Il colpo principale, senza dubbio, è stato quello di Kvaratskhelia, acquistato per soli €10 milioni. Il DS, dunque, è uno degli artefici della stagione trionfale della squadra di Spalletti.

Il suo attuale contratto scade nel 2024: lui stesso ha dichiarato che rimarrà al Napoli anche l’anno prossimo. Il presidente De Laurentiis lavorerà per il prolungamento con il dirigente che, con le sue idee, sta portando il club verso trionfi importanti.