Terremoto Red Bull, scoppia la coppia Verstappen-Perez: da non credere

Terremoto Red Bull, scoppia la coppia Verstappen-Perez: i tifosi sono rimasti a bocca aperta per l’indiscrezione

Quanto sta succedendo in questo avvio di 2023 in Formula 1 può avere degli strascichi anche per il futuro. All’interno del box di Milton Keynes non corre proprio buon sangue.

Sono staccati di un solo punto in classifica in questo avvio di 2023. Tra i 44 punti di Verstappen e i 43 di Sergio Perez l’unica differenza è il giro veloce realizzato dall’olandese nel finale del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Proprio per quell’episodio, le comunicazioni via radio tra il pilota messicano e il suo box erano diventate piuttosto calde. L’ex Racing Point non gradisce troppo il ruolo di subalterno e non sembra avere il carattere di Valtteri Bottas (ricordate i tempi della Mercedes con Hamilton?).

“Checo” è convinto di potersi giocare le sue chance, nonostante a fianco abbia uno dei più grandi interpreti degli ultimi anni. Come i campioni del passato, anche Verstappen ha l’atteggiamento del cannibale, di colui che vuole lasciare solo le briciole agli avversari. Con questo atteggiamento si appresta a lottare per il terzo titolo consecutivo, che lo farebbe entrare nel Gotha all time.

Terremoto Red Bull, Verstappen e Perez sono sul piede di guerra: cosa sta succedendo

In vista di Melbourne Christian Horner avrà il suo bel da fare per tenere a bada i propri alfieri, specie considerando che anche in Australia potrebbe trattarsi di una lotta tutta interna.

Il vantaggio mostrato dalla RB19 disegnata da Adrian Newey, nei confronti dei competitor, è a dir poco imbarazzante. La vettura austro-inglese è fortissima sul giro secco e non consuma le gomme nei long run. Praticamente tutto ciò a cui un pilota può aspirare nella Formula 1 moderna.

Le caratteristiche di guida di Verstappen e Perez sembrano entrambe conformarsi bene alle caratteristiche della monoposto e questo li aiuta ad essere super consistenti in pista. Helmut Marko e soci, però, non vorrebbero alimentare una lotta interna troppo serrata, per non favorire magari gli inseguitori, da Alonso a Leclerc, senza tralsciare Russell e Hamilton.

Marc Surer ne è certo: La coppia Verstappen-Perez è destinata a scoppiare

Chi crede che il buon sangue non scorra all’interno del box della Red Bull è una vecchia conoscenza del Circus. Stiamo parlando di Marc Surer, pilota svizzero che ha preso parte a 82 Gran Premi in F1 tra il 1979 e il 1986. A suo avviso la coppia Verstappen-Perez potrebbe non durare così a lungo in futuro.

Ai microfoni di Motorsport.com, Surer ha dichiarato: “Sembra che non abbiano una grande fiducia l’uno dell’altro. La rivalità che si è vista lo scorso anno non è sparita, è ancora ben presente. Il team tende a minimizzare la cosa e i piloti non la commentano. Ma prima o poi questa scintilla potrà esplodere”.

“Sergio pensa di avere una grande occasione. Naturalmente deve sperare nella sfortuna e nei problemi di Max, per trovarsi in testa al campionato, perché tutti sappiamo che Verstappen è il più veloce tra i due”.

“Quando un team è così superiore agli altri – aggiunge l’ex pilota svizzero – i due piloti dovrebbero almeno avere il permesso di potersi attaccare a vicenda per lo spettacolo”.