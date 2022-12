Leclerc e Verstappen, quel dettaglio è incredibile: il passato torna a galla

Leclerc e Verstappen si sono contesi l’ultimo mondiale di F1. Intanto, torna a galla il passato con un dettaglio incredibile.

I due piloti sono stati i protagonisti assoluti della passata stagione di Formula 1. In questi giorni, però, è emerso un retroscena che riporta al passato.

L’ultima stagione di Formula 1 è stata divisa in due parti molto nette: un inizio molto emozionante con un duello serratissimo fra Ferrari e Red Bull ed un finale “monotono” con il dominio totale di Max Verstappen.

Il pilota olandese ha ottenuto il secondo titolo mondiale consecutivo, ma quest’anno non gli è servito aspettare l’ultimo giro dell’ultima gara per esultare.

Charles Leclerc ha ottenuto il secondo posto nella classifica piloti superando Sergio Perez all’ultima gara. Per il monegasco, autore di una straordinario avvio di campionato, questo sarà il punto di partenza in vista della prossima annata. Stesso discorso per la Ferrari, che dopo un periodo molto complicato è tornata ad alzare la testa conseguendo il secondo posto nel mondiale costruttori.

Intanto, Super Max e il Predestinato si sono resi protagonisti di un siparietto decisamente particolare che ha riportato a galla il passato dei due giovani piloti.

Leclerc e Verstappen, il dettaglio non scappa: si torna al passato

Quella conclusa è stata una stagione molto importante per Leclerc e Verstappen. Per il primo è stata quella della crescita, mentre per il secondo quella della consacrazione. La prossima sarà altrettanto pesante, poiché potrebbe accendersi ulteriormente la rivalità fra i due piloti.

Il ferrarista spera di ambire in modo definitivo alla vittoria del mondiale piloti: nella passata annata, probabilmente, il turning point è stato il GP di Francia, dove un suo errore ha praticamente messo la parola fine ad ogni speranza. Ora il suo sogno è quello di riprovarci e di riuscire ad azzerare il gap con con la Red Bull dell’olandese.

Intanto, come anticipato, entrambi si sono resi protagonisti di un siparietto molto divertente. Per Natale, la F1 ha organizzato il “Secret Santa”: ogni pilota ha fatto un regalo ad un collega (le combinazioni sono state fatte ad estrazione). La particolarità di questo “gioco” è che il mittente è ignoto. Tuttavia, Leclerc non ha fatto nulla per nascondere la propria identità: a lui è toccato il regalo a Verstappen e ci ha messo la sua firma in un modo decisamente particolare.

Il ferrarista ha regalato il videogioco di F1 22, ma ha apportato una evidente modifica: utilizzando Photoshop, infatti, si è messo in copertina… tre volte. Quella originale è composta da Russell, Leclerc stesso e Norris, ma il monegasco ha fatto “sparire” i due inglesi. Insieme al gioco c’era un biglietto che ha fatto ridere molto Verstappen: “Al mio più grande fan”.

Il video dell’apertura del regalo è diventato subito virale e ha riportato a galla il passato. I due si conoscono da diversi anni ormai e il loro rapporto è ottimo (come testimoniato da questo episodio). Tuttavia, non è sempre stato così: gli appassionati ricorderanno bene quel celebre video in cui Leclerc e Verstappen, poco più che ragazzini, hanno rilasciato un’intervista dopo un incidente mentre gareggiavano sui kart.

Verstappen si è lamentato in seguito ad un contatto che lo ha portato fuori pista, mentre Leclerc ha minimizzato con una frase diventata iconica: “Nothing, just an incident on the race” (“Niente, solo un incidente di gara“). Da quell’episodio sono passati ormai dieci anni e tutto è cambiato: i due piloti si ritrovano a duellare in Formula 1 da amici.

Nuove ambizioni per Charles: obiettivo Mondiale

Non è un mistero: l’anno prossimo Verstappen sarà il favorito per la vittoria finale. Tuttavia, Leclerc vuole dire la sua e sogna di ottenere il primo titolo della sua carriera da pilota di F1 con la sua Ferrari.

Sarà fondamentale capire cosa cambierà all’interno della scuderia dopo l’addio di Binotto ed il conseguente arrivo di Vasseur, che con il monegasco ha già lavorato ai tempi della Alfa Romeo. Intanto, è stata resa nota la data di presentazione della prossima monoposto: sarà il 14 febbraio 2023.