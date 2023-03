Belen dice no alla monogamia: De Martino fuori gioco

La scelta di Belen riguardo alla monogamia potrebbe aver messo Stefano De Martino in posizione di fuorigioco, per restare in tema

Che la modella ormai di adozione italiana sia al centro del gossip non è una novità. Storicamente è sempre stato così. A partire dalle sue relazioni pubbliche passando per i suoi fatti privati.

Una delle vicende più note nonché durature riguarda sicuramente la relazione con Stefano De Martino, da cui è scaturito anche un matrimonio. A questo proposito la sua consorte (lei, ndr) ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti.

Il tutto è avvenuto nel corso di una puntata de “Le Iene“, noto show televisivo ormai in onda da eoni. Durante il programma le sue parole hanno sconvolto il pubblico. In positivo probabilmente, ma in alcuni casi per l’esatto opposto.

Il presupposto della loro relazione, iniziata quasi 11 anni fa, non è stato esattamente dei più agevoli in assoluto. Entrambi in quel periodo erano impegnati rispettivamente con dei partner, cosa che in qualche modo ha ostacolato la loro conoscenza.

Nel decennio trascorso le discussioni intorno a loro sono state numerose, perfino tra i diretti interessati per quel poco che si sa. A distanza di tempo Belen è tornata fortemente sull’argomento, rilasciando degli spunti inediti e mai sentiti prima.

La maggior parte dei quotidiani di gossip parlano di un tradimento del marito alla moglie. Lei lo ha definito “un birichino“, affermando comunque di avergli metaforicamente spezzato le ossa spesso e volentieri.

Un’espressione colorita per descrivere il feeling tra i due. In ogni caso alcune notizie risalenti al periodo scorso descrivono Belen e De Martino come una coppia follemente innamorata. Finalmente il periodo “negativo” di mesi e mesi fa sembra essere finito.

Per buona pace di tutti coloro che li seguono ogni giorno e gli trasmettono tutto il loro supporto tramite i social.

Belen Rodriguez torna sul suo matrimonio: rivelazioni clamorose

Le rivelazioni clamorose di Belen sul suo matrimonio con l’ex ballerino riguardano uno scenario particolare. Alcuni potrebbero ritenerlo un eccesso, ma del resto la sua vita privata non deve essere affare altrui. Per quanto il gossip abbia ormai sdoganato tanti segreti.

Riguardo alla monogamia lei ha detto che, alle volte, si potrebbe benissimo fare una pausa. Un parere più che legittimo, ma che in maniera sicuramente indiretta potrebbe mettere fuori dai giochi Stefano De Martino.

Non sarà così probabilmente, dato il loro amore ultimamente molto focoso, ma mai dire mai.