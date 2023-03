Intreccio Juve con Leao e Kvara: clamoroso ritorno

Il mercato si sta avvicinando e le big si preparano. La Juventus sta pensando ad un ritorno che potrebbe creare un clamoroso intreccio con Napoli e Milan

Le big della Serie A sono pronte a tornare in campo sia in campionato che in Europa. Lo stop per le nazionali sta per concludersi e adesso si torna a fare sul serio. Il mercato tiene banco anche nei mesi primaverili e in estate potrebbero verificarsi dei clamorosi ritorni. Tanti i nodi da sciogliere in particolare sulle condizioni di alcuni prestiti. Una tra le situazioni più spigolose è quella legata a Kulusevski. Lo svedese senza Conte non è sicuro di restare al Tottenham.

E se gli ‘Spurs’ non dovessero raggiungere la qualificazione in Champions potrebbe tornare alla Juventus. La squadra di Londra è quarta al momento, ma con una situazione precaria in panchina. Conte ha lasciato e ora ci sarà Stellini fino al termine della stagione. I bianconeri vorrebbero fare cassa con l’ex Atalanta e se il Tottenham non spenderà i 35 milioni di euro richiesti ci sono alla finestra il Milan e il Napoli che valuteranno lo sviluppo della faccenda

Napoli e Milan pensano a Kulusesvki per sostituire Kvaratskhelia e Leao

Il Napoli si avvia a vincere il terzo scudetto della sua storia. Sarà difficile non vendere tutti i gioelli del club a partire da Kvaratskhelia. Il georgiano piace a mezza Europa dopo la bellissima stagione che sta disputando. Le offerte arrivano e De Laurentiis potrebbe cedere. Anche il Milan potrebbe perdere uno dei suoi pezzi pregiati. Leao non ha ancora firmato il rinnovo del contratto e le sirene inglesi suonano per lui. Il portoghese può lasciare Milano in estate. Quest’anno ha deluso le aspettative e l’MVP dello scorso campionato non è riuscito a confermarsi sui livelli mostrati 12 mesi fa. Entrambe le società stanno già pensando ad un sostituto. Il nome sulla lista è quello di Kulusevski.

Lo svedese ha ben figurato in Premier League, ma se il Tottenham non dovesse accedere in Champions League non scatterà l’obbligo di riscatto. Senza Conte potrebbe cambiare aria e la Juventus lo accoglierebbe alla Continassa per poi mettrlo nuovamente sul mercato. Il prezzo non è un problema per Napoli e Milan. Infatti le due squadre se dovessero vendita i loro talenti incasserebbero una cifra superiore ai 100 milioni. L’ex Parma e Atalanta potrebbe far rifiatare le casse della società bianconere. La Juve ha bisogno di fare almeno una cessione importante per sistemare i conti. Kulusevski rappresenta una risorsa e un’opportunità ghiotta per rossoneri e partenopei.