Napoli, Spalletti spiazza i tifosi: sta accadendo in queste ore

Il tecnico potrebbe ritrovare il proprio centravanti in vista del big match di campionato contro il Milan, manca solo l’ufficialità

Tanti impegni importanti e pochissimo tempo per poter raccogliere le energie giuste. Questa è la sostanza dei fatti che caratterizzeranno il percorso finale del Napoli in questa stagione, a partire dal prossimo impegno del campionato di Serie A contro i rivali rossoneri del Milan. Questi ultimi, poi, torneranno a calcare il manto erboso dello Stadio ‘Diego Armando Maradona’ del capoluogo partenopeo anche a metà aprile, in occasione della disputa degli incontri di andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Per le molteplici occasioni, dunque, alle quali si aggiungeranno anche gli scontri diretti con Juventus e Inter, il tecnico Luciano Spalletti dovrà poter contare sulla totalità dei suoi uomini disponibili in organico. Fino a qualche giorno fa la flebile speranza che Giacomo Raspadori potesse tornare a disposizione dopo il guaio fisico alla coscia sinistra sembrava stesse per lasciare spazio alla rassegnazione, quando proprio nelle ultime ore starebbe filtrando nuovo ottimismo in vista della sua totale ripresa.

Stando agli ultimi dettagli lanciati da ‘Sky Sport’, il centravanti azzurro è atteso quest’oggi a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti col gruppo di Spalletti. Questa notizia lascerebbe dunque aperte le porte per la sua convocazione in vista dell’incontro di domenica contro il Milan, ma è verosimile che possa partire dalla panchina per non forzare il reintegro.

Raspadori atteso in gruppo, la speranza di Spalletti

Raspadori aveva infatti saltato l’impegno col Torino proprio per evitare peggioramenti e non è stato convocato neppure dal commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, di comune accordo con lo staff medico della società partenopea in vista degli impegni per le Qualificazione ad Euro 2024.

Sono attesi anche i vari calciatori nazionali Meret, Di Lorenzo, Politano e Lobotka; mentre resteranno da valutare le condizioni dell’altro centrocampista Demme anch’egli alle prese con un guaio fisico. Non si esclude che Spalletti possa valutare del sano turnover per non gravare sulle condizioni dei suoi calciatori, soprattutto quelli che hanno dovuto fare gli straordinari in Europa. In ogni caso, Raspadori non dovrebbe giocare domenica ma potrebbe figurare in panchina come elemento aggiuntivo. Potrebbe tornare pienamente a disposizione – e dunque impiegabile a gara in corso – sin dal venerdì successivo fuori casa contro il Lecce.