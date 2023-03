Il regalo di compleanno di Marek Hamsik: costa quanto una villetta ma ha quattro ruote

Marek Hamsik ha fatto la storia recente del calcio Napoli, divenendo un capitano amatissimo dai tifosi e mai dimenticato. Lo slovacco non si è mai fatto mancare nulla e su Instagram c’è la foto di un regalo speciale

Tra i calciatori che maggiormente hanno inciso nell’avvio dell’era vincente del presidente De Laurentiis, c’è senza ombra di dubbio anche Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco è entrato nel cuore dei tifosi e nella storia del club.

Ex capitano del Napoli che ha calcato l’erba del San Paolo dal 2007 al 2019, quando a febbraio salutò per approdare in Cina, avviando un nuovo capitolo della sua memorabile carriera. Attualmente Hamsik gioca in Turchia col Trabzonspor e il prossimo 27 luglio compirà 36 anni. A proposito del compleanno dell’ex azzurro, un paio d’anni fa non si fece mancare un regalo di altissimo profilo, prontamente pubblicato su Instagram attraverso una foto e che all’epoca riscosse un grande successo. Hamsik nel 2021 si regalò infatti una Ferrari Roma con tanto di placca personalizzata all’interno. Un modo di grande classe e qualità per allargare il proprio parco macchina che fa invidia a molti.

Che regalo per Marek Hamsik: il regalo di due anni fa che conquistò il web

Per il compleanno del 2021 Hamsik fece quindi le cose in grande stile, come potete anche apprezzare dalla fotografia in basso. Una Ferrari Roma nera con annesso hashtag #blackPanther tra quelli scelti dal centrocampista slovacco.

Un bolide della fabbrica di Maranello da oltre 200mila euro con motore V8 turbo da 620 cv a 7.500 giri/min abbinato ad cambio dual-clutch a 8 rapporti. Un gioiellino che all’epoca non passò di certo inosservato con valanghe di like e di complimenti da parte dei tifosi per Hamsik, che intanto non ha mai tagliato il proprio cordone con Napoli.

L’amore per il club di De Laurentiis e il popolo azzurro è vivissimo, col sogno scudetto che si avvicina sempre di più. Lo scorso dicembre proprio l’ex capitano in un’intervento a ‘Dazn’ fece una promessa a precisa domanda: “Torni a Napoli, firmi un contratto annuale e vinci lo Scudetto, sei disposto a tagliarla via? Leviamola subito allora!”. Un traguardo quello del titolo di campione d’Italia che Napoli attende da decenni, e che lo stesso Hamsik ha sperato di raggiungere ed accarezzare nel corso della sua meravigliosa avventura in azzurro chiusa con la bellezza di 520 presenze condite da ben 121 gol e 103 assist con anche titoli in bacheca come due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.