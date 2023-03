Calciomercato, clamorosa sfida Juve-Napoli: avviati i contatti da mesi

Si sfidano spesso, anche fuori dal campo, le due potenze, Napoli e Juventus: il calciomercato è già entrato nel vivo. Vediamo per chi.

Se c’è una cosa che hanno imparato gli amanti di questo bellissimo sport, il calcio, è che il mercato non vive mai un giorno di pausa. 365 giorni l’anno, a lavorare più di tutti, anche quando gli altri sono in vacanza, sono i direttori sportivi. Fortuna che il Napoli ne ha trovato uno incredibilmente bravo come Cristiano Giuntoli, tra gli artefici principali di questa cavalcata che potrebbe portare al sogno.

Quello, i napoletani lo attendono da 33 lunghi, lunghissimi anni, ma a proposito di attese, per fare questo lavoro bisogna saperle apprezzare e soprattutto, sapere che durante l’anno ce ne saranno sempre tante. Bisogna aspettare il momento giusto e poi balzare sulla “preda”, altrimenti qualcuno arriverà prima di te, e questo è il caso di uno dei possibili obiettivi del Napoli.

Il calciomercato non si ferma mai: la Juve si piomba su di lui

Indovinate chi c’è a fare da antagonista: sempre lei, la Juventus. Posto ovviamente che i bianconeri non hanno alcuna certezza né del campionato che disputeranno nella prossima stagione, né delle eventuali coppe europee a cui andrebbero ad iscriversi o meno, ovviamente però anche loro non vogliono farsi trovare impreparati. Iniziare a chiedere informazioni qua e là, per adesso è un obbligo. Cambiassero poi le carte in tavola con retrocessioni o penalità aggiuntive, si cambierebbe discorso.

Sta di fatto che proprio i bianconeri rischiano di mettere il bastone tra le ruote agli azzurri, che avrebbero da tempo individuato un calciatore interessante. Vero è che su di lui, probabilmente non ci saranno solo queste due squadre a fine stagione, visto che l’atleta è al suo terzo anno in Serie A, di cui gli ultimi due trascorsi ad alti livelli con l’Empoli. Squadra che al Napoli, negli anni, ha ceduto molte pedine.

Gli azzurri, si fiderebbero infatti dei toscani, con cui ora a giocare molto bene, c’è Guglielmo Vicario, portiere classe ’96. Secondo La Gazzetta dello Sport, non sarebbero già mancati contatti tra il portiere friulano e la Vecchia Signora, che avrebbe intenzione di sostituire Wojciech Szczęsny a giugno, dopo sei stagioni e dando quindi una scossa al calciomercato.

Qualora quindi, i Partenopei dovessero decidere di non continuare con Gollini come secondo portiere o addirittura di cedere Alex Meret, bisognerebbe affrettarsi e pianificare da ora, tutte le possibili mosse. Al momento non sembra che il parco portieri non soddisfi gli azzurri, ma che Vicario piaccia è cosa risaputa. Stavolta la Juventus potrebbe arrivarci prima anche degli azzurri.