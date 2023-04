Scelto Vicario in Serie A: affare ‘scudetto’

Il futuro di Guglielmo Vicario sotto la lente d’ingrandimento: scelta fatta, così può firmare subito in Serie A

È arrivato ad Empoli, via Cagliari, per una cifra davvero importante. 8,5 milioni di euro per il cartellino di un portiere che, fino a qualche mese fa, poteva venire considerato solo un promettente talento emergente.

Guglielmo Vicario ci ha messo poco per dimostrare di essere molto di più. Il 26enne friulano, nato calcisticamente proprio nell’Udinese, ha mostrato sprazzi di un talento assolutamente fuori dal comune. Parate su parate, miracoli che hanno lanciato l’Empoli sempre più lontano dalla zona retrocessione. Un’agiata salvezza, questo il desiderio sin da inizio stagione per gli uomini di Zanetti che prima della sosta per le nazionali hanno quasi fermato l’Atalanta di Gasperini. Molti dei 28 punti conquistati dalla squadra toscana sono merito dell’esplosione di Vicario che, ormai da settimane, è chiaro sia destinato al grande salto durante l’estate. La prossima sessione di calciomercato, in tal senso, definirà certamente un futuro radioso per Vicario che nei mesi scorsi è stato accostato alle grandi del nostro calcio.

Vicario in pole: niente Napoli, altra big in Serie A

Napoli e non solo: chiunque avesse mostrato esigenze di un certo peso tra i pali, non ha potuto ignorare la grande crescita dell’estremo difensore.

Il classe 1996 pare quindi destinato ad una carriera di primissimo livello, in una big di Serie A. Lontano da Empoli, non ce ne vogliano i tifosi toscani: ma un portiere così forte può e deve ambire ad una piazza decisamente più ambiziosa. E la chance ghiotta per Vicario, stando a quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe chiamarsi Milano. Perchè una telefonata dalla sede dell’Inter per sedersi al tavolo e trattare con Beppe Marotta pare, ora come ora, uno scenario quasi premonitore di quanto accadrà a bocce ferme a fine campionato. La rosea sostiene come il Chelsea si stia muovendo per l’approdo di un colpo di un certo peso per la porta ed il profilo di Andrè Onana piace molto a Graham Potter.

Al punto che se i ‘Blues’, che tra giugno e gennaio scorsi hanno speso una quantità spropositata di milioni di euro, se dovessero staccare un assegno da 40 milioni (questa la richiesta nerazzurra) vedranno l’Inter ben pronta ad impacchettare il camerunense e dedicarsi alla caccia del sostituto. Lupus in fabula, proprio Vicario sarebbe l’erede designato dell’ex Ajax, con i nerazzurri che lo hanno messo in cima alla lista, davanti anche a Carnesecchi che in prestito a Cremona sta facendo grandi cose. Niente Napoli nè Juventus, quindi, Vicario potrebbe finire per vestire la maglia dell’Inter al termine dell’attuale stagione: all’Empoli la decisione sulla prossima squadra del suo forte portiere.