Osimhen infortunato, i tifosi tremano: maledizione annunciata, tutti lo stanno pensando. Il bomber nigeriano ha già saltato la sfida contro il Milan.

La tegola arriva quando meno te lo aspetti. Una smorfia di dolore, poi gli accertamenti e la doccia fredda che guasta l’umore e l’entusiasmo che si respirano in casa azzurra.

Il responso è inequivocabile: Victor Osimhen ha riportato una ‘lesione distrattiva al muscolo adduttore della gamba sinistra‘. Un infortunio importante, non gravissimo nella usa entità ma sufficiente a impedire al centravanti nigeriano di scendere in campo in campionato contro il Milan.

Il capocannoniere del campionato è tornato dagli impegni con la nazionale nigeriana e al suo arrivo a Castel Volturno, visibilmente zoppicante, è stato subito sottoposto agli esami di rito dallo staff medico azzurro. Luciano Spalletti perde così la sua punta di diamante, anche per la prossima sfida contro il Lecce. Il pensiero di tutti però è rivolto alla doppia sfida dei quarti di Champions League contro i rossoneri di Stefano Pioli.

Se il campionato è ormai saldamente nelle mani del Napoli e il forfait di Osimhen per un paio di partite non può cambiare un verdetto ormai scontato, completamente diverso è il ragionamento legato alla sfida a eliminazione diretta nella competizione europea di maggior prestigio. Da qualche ora è già scattato il conto alla rovescia in vista del 12 aprile, quando al Meazza si disputerà l’andata dei quarti. In genere dieci giorni non bastano a smaltire una lesione muscolare di questo tipo, ma è pur vero che Osimhen possiede una capacità di recupero fuori dall’ordinario.

Osimhen infortunato, i tifosi tremano: quando entra in ballo la scaramanzia

Molto più probabile il suo ritorno per la sfida di ritorno in programma martedì 18 aprile al Maradona, quando si deciderà la qualificazione in semifinale. Ma in queste ore rabbia e amarezza sono i sentimenti che prevalgono tra i tifosi del Napoli. Tra l’altro c’è un particolare di cui si è venuti a conoscenza che tira in ballo la malasorte e la scaramanzia.

Osimhen infatti prima di tornare in Italia ha perso quello che ormai è un suo marchio di fabbrica, la maschera protettiva al volto che indossa da più di un anno e che ormai era diventata una sorta di portafortuna. Sarà un caso, ma l’infortunio muscolare si è presentato proprio nel momento in cui il bomber africano ha smarrito la sua preziosa maschera. Ma riti scaramantici a parte, i fisioterapisti del Napoli sono già al lavoro per rimettere in piedi Osimhen in tempo per la doppia sfida di Champions.