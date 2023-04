Serie A, la nuova wag sbaraglia la concorrenza: in bikini infiamma Instagram

In un bikini che mette in risalto il suo décolleté la nuova wag della Serie A incendia il web sbaragliando la concorrenza

Contro una Roma in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League la Sampdoria, domani alle ore 18.00, all’Olimpico, si gioca le residue chance di salvezza. Il club doriano è impegnato nella doppia disperata battaglia per evitare di sprofondare nel baratro del fallimento e della Serie B, per una beffarda coincidenza, nell’anno in cui è venuto a mancare il principale protagonista, insieme a Roberto Mancini, del suo primo e finora unico scudetto, il compianto Luca Vialli, prematuramente strappato all’affetto dei suoi cari e di tutti i tifosi di calcio da un tumore al pancreas.

Se per salvare il club blucerchiato dal fallimento nelle scorse settimane sono scesi in campo dei fondi d’investimento, salvo poi fare un passo indietro dinanzi al ritorno sulla tolda di comando del patron Massimo Ferrero, per evitare la retrocessione da un mese scende in campo con la maglia della Sampdoria Jesé Rodriguez.

Serie A, Aurah Ruiz, moglie di Jesè Rodriguez, in bikini infiamma Instagram

E, in effetti, il 30enne canario, che vanta un curriculum di tutto rispetto viste le sue esperienze con le maglie del Real Madrid e del Paris Saint-Germain, ha messo lo zampino (un assist) nella vittoria per 3-1 dei blucerchiati, a “Marassi”, contro l’Hellas Verona, un trionfo fondamentale per tenere ancora vive le loro speranze di salvezza. Eppure, a dispetto della buona prova dell’ex attaccante delle merengues, a catturare l’attenzione dei media è stata sua moglie Aurah Ruiz che ha incendiato il web con uno scatto ad alto tasso erotico postato sul suo profilo Instagram dove vanta 625 mila follower.

Nello specifico, l’influencer, ex concorrente de “La casa fuerte”, non nuova a foto che alzano la temperatura, ha pubblicato una foto che la immortala inguainata in un bikini attillato che non riesce a contenere il suo giunonico décolleté mentre si gode un giro in barca, con a corredo una didascalia altrettanto provocante: “Se non sai come domare i demoni, non scatenare i miei“. Manco a dirlo, lo scatto ha fatto incetta di “Mi piace” oltre a ricevere numerosi commenti tra cui quello dello stesso Jesé Rodríguez che vi ha lasciato in calce il lapidario quanto inequivocabile messaggio “Fuoco, piccola“.

Come non essere d’accordo con l’ex attaccante del Paris Saint-Germain, le curve della sua bellissima e conturbante dolce metà sono più bollenti del fuoco che arde. Insomma, non si sa se Jesé Rodriguez riuscirà, insieme ai suoi compagni, a salvare la Sampdoria dalla retrocessione ma di certo la sua esplosiva consorte ha già vinto lo scudetto delle wag.